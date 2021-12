Leão se prepara para reencontrar Cruzeiro na Copa do Brasil

Após empatar com o Cruzeiro em 2 a 2, no domingo, 3, em Minas Gerais pelo Brasileirão, o elenco do Vitória desembarcou em Salvador nesta segunda-feira, 4, e foi direto para o Barradão para treinar. O motivo da correria é que o Leão volta a pegar a Raposa nesta quarta, 6, desta vez, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Sob comando de Vagner Mancini, os jogadores participaram de uma atividade técnica na área externa do campo do Barradão. O boliviano Rodrigo Ramallo treinou normalmente e foi apresentado à imprensa nesta tarde.

Já quem jogou mais de 45 minutos contra o time mineiro, no domingo, fez crioterapia e massagem.

O goleiro Fernando Miguel e o lateral Norberto se recuperam de lesão e seguem em fase de transição para voltar aos trabalhos com o grupo.

adblock ativo