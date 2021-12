Leão se aproxima de acerto com atacante da seleção boliviana

O próximo reforço do Vitória tem tudo para ser de sotaque castelhano. O atacante Rodrigo Ramallo, 25 anos, jogador do The Strongest e da seleção da Bolívia, já estaria apalavrado com o Rubro-Negro.

O A TARDE apurou que o pouco que falta para o negócio ser fechado é o desenrolar da Copa América nesta semana. A Bolívia está no Grupo D do torneio continental ao lado do Panamá e de dois dos favoritos ao título, Argentina e Chile. Sua última partida na primeira fase será na próxima terça-feira, 14.

Os representes do jogador vão esperar para ver se conseguem propostas superiores. Já a diretoria do Vitória aproveitará o período para fazer as últimas observações a respeito do jogador. Nesta segunda, 6, iriam assistir à estreia da Bolívia contra o Panamá.

A tendência é que até o começo da próxima semana Ramallo assine contrato de um ano com o clube baiano. Em princípio, ele viria para resolver um dos principais problemas do elenco: a ausência de um reserva imediato para Kieza. Os estilos se parecem: ambos são centroavantes de velocidade e gostam de cair pelos lados do campo. Pelas caracteristicas, Ramallo também serviria como reserva de Marinho, o outro destaque do Leão.

O que facilita a vinda do atacante para o Vitória é que seu contrato com o The Strongest se encerra neste mês. Ramallo, portanto, está livre para assinar com qualquer clube.

Boa fase

Foi pelo time da capital La Paz que Ramallo começou como profissional, em 2010. Após passagem de um ano (junho de 2013 a junho de 2014) em que se destacou pelo Jorge Wilstermann, de Cochabamba, ele voltou ao clube que o revelou. Em 2015, passou a viver a melhor fase da carreira.

Na última temporada boliviana (2015/16), somando-se os torneios Apertura e Clausura, foi o artilheiro da equipe com 14 gols. Desde que regressou ao The Strongest, há dois anos, Ramallo fez 29 partidas oficiais e anotou 28 gols. Na Libertadores de 2015, chegou a ser pego no exame antidoping, em fevereiro, mas acabaria absolvido em julgamento.

Já pela seleção, Rodrigo Ramallo passou a ser convocado con frequência a partir do segundo semestre do ano passado. Pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, foi titular em três das seis partidas da Bolívia. Seu melhor momento foi em 12 de novembro de 2015, quando marcou duas vezes no 4 a 2 em cima da Venezuela.

Rodrigo é filho de William Ramallo, também atacante e que entrou para a história ao ajudar a classificar a Bolívia para a Copa do Mundo de 1994 após 54 anos de ausência no evento. Ele marcou sete gols nas Eliminatórias em 1993. Na Copa, disputou três jogos, mas passou em branco.

