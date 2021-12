Leão regulariza reforços para o Baianão

Para a estreia no Baianão, domingo, 1º, às 18h30, no Barradão, diante do Bahia de Feira, apenas o atacante Rogério não está apto a defender o Vitória. Os demais dependem apenas das escolhas do técnico Ricardo Drubscky.

Na sexta, 30, o meia Jorge Wagner e o zagueiro Saimon tiveram seus nomes divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Saimon dependia apenas

do fim do contrato com o Grêmio, finalizado ontem. Com os documentos prontos, não demorou muito para estar liberado pela burocracia.

Jorge Wagner, mesmo se tratando de uma transferência internacional, também não demorou para encerrar seu vínculo com o japonês Kashima Antlers. Sem enrolação, o meia de 36 anos será escalado no primeiro jogo do ano. Após longas conversas durante a semana, ele assegurou ter condição física para atuar. Com o veterano em campo, o time está anunciado para enfrentar o Bahia de Feira com: Fernando Miguel, Nino Paraíba, Kadu, Ednei e Mansur; Amaral, José Wellison, Jorge Wagner, Escudero e Vander; Neto Baiano.

