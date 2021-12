Leão recebe o Galo em busca de mais um triunfo na Fonte

Arena Fonte Nova, uma casa de grandes lembranças ao Vitória. É nela que o time parte confiante para vencer neste domingo, 29, a partir das 16h, o Atlético-MG, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confiança fundamentada na história. O Leão nunca saiu derrotado quando mandou uma partida no estádio, inaugurado em 7 de abril de 2013.

Foram 12 jogos, incluindo um amistoso. O time contabiliza oito vitórias, quatro empates, 28 gols marcados e apenas 11 sofridos. Em 2016, o aproveitamento é de 100%. Fez 5 a 1 no Tianjin Quanjian, da China, em amistoso em janeiro, e 3 a 1 no Náutico-RR, pela Copa do Brasil, em abril. Os adversários deste ano, porém, foram frágeis. Neste domingo, é chegada a hora de um desafio bem maior.

"Desde a inauguração, o Vitória tem feito boas apresentações e conquistado importantes resultados na Arena Fonte Nova. É um local que faz muito bem ao Vitória e ao nosso torcedor. Temos que procurar aproveitar isso para fazer uma grande apresentação contra o Atlético-MG. Tenho certeza que será um grande jogo. Vamos trabalhar para conquistar mais uma vitória na Série A", comentou Fernando Miguel.

O goleiro fez parte da campanha de retorno à elite do futebol brasileiro, sacramentada na penúltima rodada da Série B de 2015 com o placar de 3 a 0 em cima do Luverdense e diante de 41.348 torcedores na Fonte Nova.

O Rubro-Negro até já foi derrotado na Arena, mas sempre como visitante. Caiu uma vez para o Botafogo-BA e outras quatro para o arquirrival Bahia. No entanto, mesmo como visitante, o Vitória já venceu o maior rival outras quatro vezes no local. Acrescentando na conta seus dois triunfos como mandante, o Leão é soberano no estádio até mesmo em clássicos. São seis vitórias, quatro derrotas e dois empates (cada um com mando de campo de uma equipe).

Recordações

Na prática, é um estádio de grandes lembranças ao Vitória. Na histórica inauguração, em partida válida pela fase de classificação do Campeonato Baiano, aplicou 5 a 1 no Bahia. O meia-atacante Vander, escalado para neste domingo, marcou o quarto daquela goleada. Ainda em 2013, pelo jogo de ida da final do Estadual, outro massacre no arquirrival: 7 a 3.

Neste ano, houve dois outros Ba-Vis: na fase de classificação, triunfo por 2 a 0. Na final, derrota por 1 a 0, mas que valeu o título, pois, no jogo de ida, no Barradão, havia vencido por 2 a 0.

O zagueiro Victor Ramos, que deixou o clube em dezembro de 2013, mas retornou em março de 2016, esteve presente nos quatro clássicos e afirma: "A Arena Fonte Nova faz bem ao time em campo e ao torcedor. Temos que aproveitar esse clima favorável para fazer mais uma grande apresentação. Vai ser um jogo muito complicado. Esperamos, assim como em outras oportunidades que jogamos na Fonte Nova, contar com o apoio da torcida. Será um diferencial".

O técnico Vagner Mancini, no comando da equipe desde junho passado, emenda: "É um estádio em que temos um grande desempenho e possui um acesso mais fácil do que o Barradão. Peço ao torcedor que lote a Fonte Nova. É hora mais uma vez hora de lotar o estádio e jogar junto com a equipe".

Galo com desfalques

O Atlético-MG chegou a Salvador com 10 desfalques. Erazo, Cazares e Douglas Santos treinam com suas seleções para a Copa América, enquanto Lucas Pratto, Leonardo Silva, Mansur, Dátolo, Carlos Eduardo, Robinho e Luan estão lesionados.

Na lista de relacionados, não há um meia de ofício. Assim, Júnior Urso e Patric serão os responsáveis pela ligação com o ataque.

No Vitória, os desfalques são o lateral direito Norberto, que cumpre suspensão, e o meia Tiago Real, lesionado.

O Vitória como mandante na Arena

28/04/2013

Vitória 2x1 Bahia

22/05/2013

Vitória 1x1 Salgueiro

25/05/2013

Vitória 2x2 Inter

21/07/2013

Vitória 0x0 Bahia

02/10/2013

Vitória 2x1 Goiás

21/09/2014

Vitória 2x1 Bahia

15/09/2015

Vitória 4x1 Mogi Mirim

26/09/2015

Vitória 3x1 Paysandu

16/10/2015

Vitória 1x1 Paraná

21/11/2015

Vitória 3x0 Luverdense

26/01/2016

Vitória 5x1 T. Quanjian

27/04/2016

Vitória 3x1 Náutico-RR

