Leão recebe o Bahia de Feira e tenta manter liderança no Baianão

Se depender da tabela de classificação, Vitória e Bahia de Feira vão fazer o melhor jogo da quarta rodada do Campeonato Baiano, neste domingo, 4, às 16h, no Barradão.

Isso porque a partida marca o encontro entre líder e vice-líder do torneio estadual. Com os mesmos sete pontos conquistados, e igualdade também no saldo de gols, o Rubro-Negro assume a ponta no critério de gols marcados. São seis para o Leão e cinco para o rival de Feira.

Além de manter a liderança da competição, o time de Vagner Mancini entra em campo com outro objetivo. Depois de nove meses, o Rubro-Negro pode voltar a vencer duas partidas seguidas no Barradão.

A última vez que isso aconteceu também foi contra um Bahia, mas o da capital. Triunfo por 2 a 1 pela semifinal da Copa do Nordeste de 2017. Quatro dias antes, o Leão havia goleado o Vitória da Conquista por 5 a 0 pela semifinal do Campeonato Baiano. Depois de um 2017 com péssimas recordações como mandante, nada melhor que uma sequência de triunfos para apagar de vez o 'fantasma' do Barradão.

A goleada por 4 a 1 diante do Ferroviário, pela Copa do Nordeste, na última quinta, aumentou o leque de opções de Mancini. Com mais ritmo, Rhayner entrou bem no segundo tempo e deve ganhar um lugar entre os titulares. Por outro lado, o lateral direito Lucas, que deixou o jogo de quinta no intervalo com dores na panturrilha, foi vetado.

Seu substituto imediato seria Cedric, que disputou a Copa São Paulo e foi integrado aos profissionais. Entretanto, o jovem sofreu uma queda no treino de ontem, machucou o braço e, por recomendação médica, foi afastado do jogo de hoje. Com isso, a provável alternativa será Mancini repetir o que foi feito no segundo tempo contra o Ferrim e improvisar o meia Yago como lateral direito.

Dos quatro reforços apresentados na sexta pelo Leão, o atacante Jonatas Belusso e o zagueiro Walisson Maia já foram relacionados para o jogo de hoje. Já o lateral esquerdo Pedro Botelho e o meia alemão Baumjohann, apesar de regularizados, ficaram de fora.

O zagueiro Walisson, inclusive, já disputou duas partidas oficiais na temporada pelo Coritiba, seu ex-clube, e se colocou à disposição

"Joguei quinta-feira passada, domingo também. Estou à disposição, se o professor precisar" avisou o defensor.

Do outro lado do campo, o Rubro-Negro terá pela frente o Bahia de Feira, que estreou no estadual vencendo o xará da capital por 1 a 0, e ainda está invicto na competição. A equipe comandada por Quintino Barbosa balançou as redes nas três rodadas em que esteve em campo, e sofreu gols apenas contra o Jequié.

Os principais nomes no elenco do Tricolor são o goleiro Jair, que voltou ao time após quatro anos, e o atacante Robert, que esteve na Juazeirense na campanha do acesso para a Série C.

Carnaval no Barradão

Já em clima carnavalesco, o Vitória vai oferecer seu baile de carnaval para o torcedor rubro-negro. A partir das 14h, dentro do Barradão, a torcida terá opções de entretenimento.

O clube divulgou que os torcedores serão recepcionados com fanfarra, animadores, pintura facial e promoção nos bares até o início do jogo.

O Rubro-Negro também pede para que os torcedores compareçam ao Barradão fantasiados, mas lembra que as fantasias devem ter, preferencialmente, as cores do clube.

