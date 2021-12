Leão quer um recomeço forte no 2º turno

Começar de novo. Parece até nome de novela das oito, mas é a história do Leão na Série A. Com o fim do 1º turno do Brasileirão, o novo técnico do Vitória, Ney Franco, pretende se espelhar no início empolgante do time baiano no certame, bem diferente do grupo que não passou dos 40% de aproveitamento nos primeiros 19 jogos.

"É preciso recomeçar com a mesma pegada do início. Não entendo o que ocorreu, mas precisamos recolocar o Vitória nos trilhos. Vamos rever a parte física, tática e psicológica. O campeonato não para e precisamos retomar a boa fase com urgência", disse Ney.

A crise é recente. Até a 12ª rodada, a última em que o Vitória esteve no G-4, o Leão esteve no pelotão de frente em sete oportunidades. Depois, ladeira a baixo.

A partir do 13º encontro na Série A, o Vitória venceu apenas uma partida dos sete disputados. Um aproveitamento de 19%, que o empurrou da quarta para a 12ª posição. Já são cinco jogos seguidos sem vencer.

Hora de acertar



O primeiro ajuste é a defesa. Para Ney, o Vitória teve uma leve melhora no jogo contra o Atlético-MG, mas é preciso corrigir os vacilos individuais, principalmente. Ele avisou que vai exigir marcação mais compacta de volantes e dos zagueiros.

A preocupação tem procedência. Nos 19 jogos da Série A, o Leão só não levou gol em três. Com 27 gols sofridos, o rubro-negro só não é pior na defesa que os três clubes da zona de rebaixamento: Portuguesa, Ponte Preta e Náutico.

"Tem solução. Levar gol no Brasileiro pode significar três pontos a menos e não podemos tolerar isto. O desempenho não foi o esperado, mas podemos retomar a boa fase. Basta apontar e corrigir os erros. Não temos tempo para erros e lamentações. Quinta já temos um desafio contra o Inter", disse Ney.

Marquinhos renasce



Como qualquer técnico, Ney, aos poucos, elege os seus pupilos. O atacante Marquinhos ganhou a vaga de titular e foi um dos melhores no empate com o Atlético. Se depender do prata da casa, o técnico pode contar com ele para restabelecer a harmonia no setor ofensivo.

"É o que eu preciso. Sei que o ritmo de jogo é pouco ainda, mas to me dedicando para voltar ao time principal. Espero agarrar essa vaga para poder ajudar a equipe. Jogarei com muito amor", afirmou o atleta.

O ataque também é um desafio para Ney Franco. Nos dois jogos à frente do time, dois centroavantes diferentes: Alemão (Flamengo) e Dinei (Atlético-MG). Contra o Inter, ambos podem perder a vaga, caso o comandante coloque Marquinhos e Maxi juntos.

Mas nem Maxi tem rendido o esperado. Seu desempenho condiz com a queda do Leão. Seu último gol foi contra o Fluminense, há sete rodadas, justamente os duelos que o Vitória caiu de rendimento.

