Leão quer apagar vexames contra Ceará e se garantir na final

Ceará: em tupi, uma expressão que significa o cantar da Jandaia, um papagaio da região cearense que, nas últimas duas edições do Nordestão, cantou mais alto que o rugido do Leão. Seja em 2013 e 2014, o clube que também leva o canto do pássaro no nome eliminou por duas vezes o Vitória da competição, ambas com goleada. Neste sábado, 11, às 16h20, no Barradão, o representante baiano quer calar outro canto de vitória.



O Barradão é a arma para tirar a urucubaca cearense e conquistar vaga na final. Para o Vitória, só o triunfo interessa. Porém, se depender do rendimento rubro-negro na competição, a vaga é uma questão de tempo. Dono da melhor campanha na competição, o Vitória tem 100% de aproveitamento em casa em sete jogos.

"Tivemos um bom resultado lá no Ceará e vamos resolver aqui em casa. Não joguei nos últimos anos em que fomos eliminados, mas meu desejo de vencer é o mesmo daqueles que jogaram nos últimos anos contra eles. Tá entalado na garganta de nós e da torcida, né?", admite o meia-atacante Vander.

De fato, como afirmou Vander, o empate sem gols no Castelão não deixou de ser um bom resultado. Porém, o jogo de ida contra o Ceará nunca foi o problema. Nas últimas duas eliminações, o Vitória foi para o duelo de volta sempre com boas chances. Ano passado, o Leão empatou em 1 a 1 com os cearenses em Pituaçu. Porém, no duelo de volta, em Fortaleza, levou 5 a 1. Em 2013 foi ainda pior. Na primeira partida, no Castelão, o Vitória de Maxi e Escudero venceu por 2 a 1. No jogo derradeiro, sofreu 4 a 1 em pleno Barradão.

Para evitar novo desastre, Vander quer um time inteligente. "Aqui no Barradão nós que precisamos ditar o jogo. Lá no Castelão, a proposta, de fato, foi segurar o Ceará e trazer a decisão para nossa casa. Mas também não podemos atacar que nem índio, de peito aberto, né? Tem que jogar com inteligência".

Para surpresa de todos, não é apenas o Ceará que está entalado na garganta do Leão. Caso passe para a final, Vander tem outro desejo.

"Primeiro, pensamos exclusivamente no Ceará. Passando, não vou escolher o adversário, mas prefiro pegar o Bahia. É bom para o estado ter um Ba-Vi na final. Eu particularmente prefiro o Bahia na final. Também estou com a garganta entalada com eles após as gozações dos próprios jogadores após nossa eliminação no Baiano. As piadinhas na internet... Tudo!", revela, magoado.

