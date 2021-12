Leão procura se reerguer fora de casa, onde tem melhor desempenho

Buscando novamente uma recuperação fora de casa no Campeonato Brasileiro, após dois tropeços no Barradão, o Vitória enfrenta o Atlético-MG neste domingo, 24, às 19h, no Independência, em Belo Horizonte, com desfalques importantes e algumas mudanças em campo.

Cauteloso, o técnico Vagner Mancini evitou falar sobre os possíveis jogadores que vão começar a partida ocupando as laterais – posição em que á equipe está desfalcada dos três principais jogadores de ofício – e acabou transformando isso numa estratégia.

Com um número reduzido de jogadores no elenco – por questões físicas ou acúmulo de cartões – o treinador poderá mudar o esquema de jogo a depender de qual atleta ele optar para colocar em cada função. É um quebra-cabeças complicado, mas que, desde que chegou ao comando do Vitória, Mancini tem se habituado a jogar. O time titular só deve ser confirmado momentos antes da partida.

Certo é que o goleiro Fernando Miguel, diagnosticado com uma fascite plantar aguda, dará lugar a Caíque.

Quanto ao resto, Mancini brincou: “Nem eu sei [como vai ser a escalação]. Se teve uma semana difícil para montar o time, foi essa. Ainda não tenho time, fiz algumas modificações na equipe, fiz testes. Botei o Ramon de lateral, o Yago também. Aí vamos decidir até momentos antes do jogo. Fiz tantas experiências que até eu fiquei confuso”.

O técnico também falou sobre o melhor desempenho do Vitória em jogos fora de casa e disse que tudo passa pela concentração dos atletas – algo que tem faltado em jogos dentro de casa. “O que me deixa tranquilo fora de casa é que olho para meu time e vejo que há concentração. É difícil você jogar em casa contra adversários fechados, você sabe que, em qualquer vacilo, pode tomar um contra-ataque, e aí vem o gol”, pontuou.

Embalado

Ainda assim, o Rubro-Negro vai precisar de bastante concentração para quebrar o embalo do Atlético-MG, que vem de cinco vitórias seguidas no campeonato. E é um momento bom para o Galo, que amargou uma campanha com bastante oscilação no Brasileirão. Vale lembrar que, no primeiro turno, foi uma das duas equipes que o Leão venceu no Barradão, por 2 a 0.

Ainda que os dois times tenham mudado bastante ao longo do campeonato, uma coisa que eles têm em comum é a dificuldade de vencer em casa: o Galo é o segundo pior mandante do Brasileiro, o que acaba sendo um fator a mais de pressão para o elenco.

Ciente disso, Mancini sabe que o adversário está fragilizado, mas lembrou que o Galo tem bons atletas e pode voltar a achar o caminho do gol.

“O Atlético-MG vive um momento um pouco diferente desses últimos anos. Não quer dizer que, pela falta de gols, não pode voltar a encaixar a equipe. Eles têm atacantes diferenciados, então quando você enfrenta um adversário com esses atletas, tem que saber que não pode dar chance. Nos últimos jogos, nossa equipe errou defensivamente, por isso perdemos pontos”, avaliou.

