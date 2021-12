Leão prevê regularizar Marinho a tempo de estreia no Baiano

No que depender da diretoria do Vitória, Marinho estará, a partir desta quinta-feira, 28, à disposição do treinador Vagner Mancini para que o atacante já possa atuar na estreia do Campeonato Baiano, no Barradão, neste sábado, 30, contra a Jacuipense.

Esta seria a única opção do treinador para incrementar o ataque, já que Willian Henrique ainda aprimora a forma física após lesão. Segundo o diretor de futebol Anderson Barros, a expectativa é que o nome de Marinho seja publicado no Boletim informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta.

"Toda a parte que competia ao Vitória já está pronta. Amanhã (quinta-feira) mesmo o nome dele deve sair no BID. A expectativa é que Marinho já esteja, sim, apto a estrear no Baiano", informou o cartola.

Segundo Barros, o que acelerou o processo de regularização do atacante foi a colaboração do Cruzeiro. "No caso do Marinho, precisávamos que o contrato dele com o Cruzeiro fosse logo prorrogado, porque essa é uma exigência com jogadores que estão sendo emprestados. Isso foi feito imediatamente, e o Vitória só fez assinar e devolver", disse.

Mas isso não aconteceu com todos os jogadores. Outros atletas que chegaram nesta temporada ao Vitória demoraram mais para ser regularizados, como Tiago Real, que só teve seu nome incluído no BID nesta quarta, 27.

"Houve um período de recesso na CBF, o que atrasou um pouco a regularização de alguns atletas. Mas o processo é automatizado. Então, depende de que todos os contratos estejam sem qualquer tipo de erro", justificou Barros.

Bem fisicamente

Para Anderson Barros, uma vez publicado o nome de Marinho no BID, não haveria impedimento para o atleta já estrear no jogo deste sábado, pois está em boas condições físicas.

"Ele iniciou a pré-temporada lá no Cruzeiro, então entendemos que está em condições de jogar. Já fez todos os exames iniciais e, se o cardiologista liberá-lo, amanhã (quinta-feira) mesmo ele treina com o grupo. Aí, fica para uma decisão de Mancini", finalizou.

