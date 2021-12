Leão prepara escalação mais vitoriosa para enfrentar Ceará

Amaral, Pedro Ken, Flávio e Escudero. Sem rodeios, esta é a melhor formação usada pelo Vitória no seu meio-campo. Não é questão de opinão, mas estatística mesmo. Nos 35 jogos pelo Brasileiro da Série B, o Leão utilizou 16 diferentes formações na sua meiuca. A mais vencedora foi justamente a citada acima. Em sete jogos com esta escalação no setor, o Leão teve um aproveitamento de 76%.

A boa notícia está justamente aí. Para o duelo deste sábado, 14, contra o Ceará, no Barradão, o técnico Vágner Mancini tem boas chances de repetir esta formação. O maestro Escudero, mesmo permanecendo com o status de dúvida, treinou normalmente nesta quinta-feira, 12, e não sentiu a coxa esquerda.

Talvez para fazer mistério, o Leão preferiu dizer que vai aguardar até o dia do jogo para confirmar, ou não, a entrada do gringo.

Caso o retorno do argentino seja confirmado, as chances de triunfo aumentam. Com o meio formado pelos atletas citados no início da matéria, o Leão venceu cinco jogos, quatro deles no Barradão. Perdeu apenas um, para o Náutico, em Pernambuco, por 2 a 1. Na época, o Vitória até começou na frente, mas teve dois jogadores expulsos e acabou levando a virada.

A preocupação é justamente com a ausência de Escudero na escalação. Sem Rhayner, suspenso, Mancini tem duas opções recorrentes: Jorge Wagner ou Pereira. O ruim é que o Rubro-Negro não costuma ter sorte quando um dos dois é escalado no meio. O veterano Jorge Wagner foi titular no centro do campo em cinco embates: perdeu três e empatou outros dois.

A situação ainda é pior quando Mancini resolve colocar Pereira entre os titulares. Nas duas vezes que isto aconteceu, o Vitória perdeu em ambas. E com o atleta em campo, seja como titular ou suplente, o representante baiano teve apenas 33% de aproveitamento: perdeu quatro jogos, venceu dois e empatou um. Azar?

Cautela

Titular em sete formações do meio-campo testados na Segundona, Amaral prega a cautela e não esconde que a partida contra o Ceará é a mais importante do ano. "Esse é um jogo decisivo para o Vitória e também para o Ceará, que vem embalado com uma boa sequência de vitórias na competição (cinco triunfos seguidos). Temos que ter atenção máxima e dar a vida em campo para sair de campo com os três pontos e o acesso para a Série A bem encaminhado. Vamos respeitar o adversário, mas nosso objetivo é vencer", discursou o volante.

Para ele, a presença do torcedor será muito importante para evitar imprevistos no duelo com os cearenses. Vai ser também a despedida do Barradão na temporada. O duelo com o Luverdense, no próximo dia 21 de novembro, às 16h30, será na Arena Fonte Nova.

"Tenho certeza de que a torcida do Vitória vai comparecer em peso ao Barradão neste sábado. Contamos com esse apoio do torcedor, pois teremos um adversário muito difícil pela frente. Estamos muito focados em fazer uma grande apresentação para a torcida", garantiu.

