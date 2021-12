Leão precisa vencer em casa diante do Cruzeiro para se livrar do Z-4

Até pouco tempo atrás, visitar o Barradão era sinônimo de jogo duro para qualquer time do Brasil. Nos planejamentos dos clubes brasileiros, o Leão era encarado como um dos três pontos mais difíceis de se conseguir fora de casa.

Entretanto, o time faz a sua pior campanha como mandante da história dos pontos corridos neste ano: apenas 13 conquistados, com apenas três triunfos em Salvador.

A partir de agora, o Rubro-Negro precisa esquecer esse cenário atual atípico na sua história. Além disso, precisa fazer como nos velhos tempos no Barradão para ficar na Série A do Brasileiro. A começar pela partida deste domingo, 19, às 16h (da Bahia), contra o Cruzeiro, pela 36ª rodada, em casa.

Nos últimos três jogos da competição, o time fará duas partidas em casa. Para permanecer na Série A, é fundamental que o Leão consiga vencer em seu domínio. Afinal, nesta reta final, a única partida fora de casa é justamente contra a Ponte Preta, rival direto na briga contra o descenso. Vitória e Ponte se enfrentam na próxima rodada – como é um duelo importante, um empate não seria um mau resultado. O Leão encerra a sua participação na competição contra o Flamengo, em casa.

Com 39 pontos conquistados, o time está em 16º, e só não voltou à zona após a última derrota, contra a Chapecoense, por causa do critério de desempate pelo saldo de gols. A conta que se faz para a permanência do Rubro-Negro na elite do futebol brasileiro é de 45 a 46 pontos.

Para alcançar essa pontuação, o time precisa retomar a sua história na Série A quando atua no Barradão. Em 2013, por exemplo, faturou 39 pontos em casa, com direito a 11 triunfos no seu campo. Na última temporada, em 2016, somou 28.

Desde o início dos pontos corridos, em 2003, a pior pontuação em casa foi 23 pontos, em 2014 – o time foi rebaixado naquele ano, e venceu apenas seis partidas.

Independente do que ocorra nas próximas duas partidas no Barradão, o Vitória de 2017 já faz a sua pior campanha como mandante na história dos pontos corridos. Mesmo que vença os dois jogos, chegará no máximo aos 19 pontos, quatro a menor que a temporada 2014. Fora isso, o time também ostenta nesta temporada o recorde negativo de menor número de triunfos em casa (a atual marca anterior é de seis triunfos, mas o time soma três atualmente e pode chegar no máximo a cinco).

Retrospecto negativo

O Rubro-Negro não vence a Raposa em casa desde 2004, quando bateu os mineiros por 3 a 2. Depois desse confronto, eles se encararam outras sete vezes, com seis triunfos da Celeste e um empate.

Para a partida de hoje, Mancini conta com os retornos do zagueiro Kanu e do volante Fillipe Soutto, que cumpriram suspensão. Em compensação, o time não poderá contar com Caíque Sá, que recebeu o terceiro amarelo. Kieza, recuperado de nova lesão, ficará no banco.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

