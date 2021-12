Leão pode ter seis desfalques para duelo contra Atlético-GO

O Vitória pode ter até seis desfalques para a partida contra o Atlético-GO no próximo sábado, 12, às 16h30, no Serra Dourada. Com Rhayner, Diego Renan e Amaral suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Criciúma e Fernando Miguel vetado pelo departamento médico, além de Escudero e Elton como dúvidas, já que estão na fase final da recuperação de lesões, o técnico Vagner Mancini vai ter trabalho para definir a equipe.

Entre os jogadores, o goleador do rubro-negro, Elton, é o mais provável que participe da partida. Ele já se recuperou de torção no joelho e tem treinado no gramado da Toca do Leão. Já o capitão da equipe, o meia Escudero, ainda reclama de um incômodo na parte posterior da coxa e será reavaliado pela equipe do departamento médico do clube até sexta, 11.

A equipe desembarcou em Salvador nesta quarta, 9, e foi liberada no aeroporto de Salvador. Após o descanso, os jogadores se reapresentam na tarde de quinta, 10, no Centro de Treinamento do Vitória. A última atividade antes da partida contra o Dragão será na manhã de sexta, no gramado do Barradão, e durante à tarde a equipe do Leão viaja para Goiânia.

