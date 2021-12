Leão perde para o Bota e tem invencibilidade quebrada

Em jogo com cara de treino, mas valendo três pontos no Baianão, o Botafogo bateu o Vitória por 1 a 0 na tarde deste sábado, 13, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e quebrou a invencibilidade de quatro jogos do rubro-negro na competição. O meia Iuri abriu o placar nos últimos minutos do primeiro tempo e ajudou o Mais Simpático a conseguir o triunfo e chegar ao segundo lugar no Grupo 1, que tem o Bahia como líder com cinco prontos conquistados.

Dos 11 jogadores que iniciaram a partida pelo Botafogo, sete pertencem ao rubro-negro e estão atuando emprestados durante o campeonato baiano. Contudo, o Vitória não conseguiu furar o bloqueio no meio campo do alvirrubro e arrancar o gol de empate.

Com várias defesas difíceis, os goleiros Deola e, principalmente, Caio Secco, evitaram que o placar saísse de 1 a 0. O arqueiro do Bota, que também foi formado na Toca do Leão, ajudou o time a sair da lanterna do Grupo 1 e ainda sonhar com a classificação às semifinais.

Outro destaque da partida foi o número de faltas. Foram nove cartões amarelos e quatro vermelhos. Somente no último lance, o lateral Jéfferson, do Bota, e o zagueiro Victor Ramos, do Vitória, se estranharam próximo ao banco de reservas e acabaram expulsos de campo.

<GALERIA ID=18208/>

O próximo compromisso do Botafogo será no próximo domingo, 21, fora de casa, quando visita o Vitória da Conquista ainda sonhando com a classificação. Já o Leão encara o Juazeiro também no domingo, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

Antes disso, o Vitória foca sua atenção na Copa do Brasil, quando recebe o Mixto-MT na próxima quarta-feira, 17, na Toca do Leão, precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar à próxima fase.

No primeiro confronto, na casa do time mato-grossense, o Leão perdeu por 2 a 1. Se levar algum gol, o Vitória terá que fazer três para compensar o gol marcado fora de casa - critério de desempate no regulamento do torneio. Caso o placar se repita, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

Goleiros se destacam - Antes da bola rolar, nem o mais pessimista dos torcedores do Vitória imaginaria que o time seria surpreendido. Mesmo com mando de campo do Botafogo, o jogo era em Salvador, o time vinha de uma sequência de quatro triunfos no torneio - único invicto até então, com 100% de aproveitamento - e grande parte do elenco, inclusive o treinador Ricardo Silva, são conhecidos do elenco rubro-negro.

Porém, logo aos dois minutos de jogo, Willian Henrique driblou Nino Paraíba dentro da área e pediu pênalti. O árbitro repreendeu o atacante do Mais Simpático e mandou o jogo seguir. No lance seguinte, aos nove, Diego recebeu bola cruzada por Totinga e cabeceou bonito para o gol. Deola fez uma defesa espetacular e mostrou o que estaria por vir.

O arqueiro do Leão evitou que o placar fosse mais extenso realizando ótimas defesas. Ainda na primeira etapa, o paredão não deixou que Jéfferson abrisse o placar, após belo passe de Iuri, que deixou o lateral na cara do gol, mas Deola mandou para escanteio.

Do outro lado, Caio Secco, também cria da Toca, segurava como podia o bombardeio do Vitória. Aos 15 minutos, bloqueou um chute à queima-roupa de Dinei, dentro da pequena área. Aos 29, após mais uma chuveirada do ataque do Vitória, Dinei cabeceou para o meio da área e Renato Cajá furou a bicicleta. Na sequência, Cardoso bateu forte, mas Caio fez outra bela defesa.

No único lance que Deola não pôde evitar, o Botafogo abriu o placar. Aos 44 minutos, Jéfferson cruzou para a área e Dimas desviou na segunda trave. A bola rolou por toda a extensão da pequena área e encontrou Iuri, que mandou para o fundo das redes e abriu o placar na Arena Fonte Nova.

Leão pressiona, Bota aperta - Disposto a buscar o resultado positivo e manter a invencibilidade no campeonato, o técnico Caio Júnior sacou o zagueiro Cardoso e Dinei e lançou mão de Fabrício e Alan Pinheiro, respectivamente, visando dar mais agilidade ao time rubro-negro.

Com Nino Paraíba, pela direita, e Mansur, pela esquerda, o Vitória tentou de todas as maneiras chegar ao gol de empate, mas esbarrava na marcação do Mais Simpático. No primeiro lance de perigo na segunda etapa, o camisa 6 do Vitória mandou na área e Caio voou para tirar a bola da cabeça de Biancucchi. No rebote, com o goleiro no chão, Luís Alberto chutou forte e a zaga bloqueou.

Marquinhos - que entrou no lugar do volante Fernando Bob - mobilizou o meio campo do Vitória e quase empara aos 30 minutos do segundo tempo. O meia-atacante deu um belo drible em Gusmão, puxou para o pé direito e bateu colocado buscando o ângulo. A bola caprichosamente carimbou o travessão e a defesa do Bota rifou o perigo da área de Caio Secco.

Com um final de jogo truncado, o Leão buscou o empate, mas se esbarrou na forte marcação do Botafogo. No final do jogo, Victor Ramos e Jéfferson foram expulsos e o resultado não foi alterado. O Botafogo subiu para segundo no Grupo 1, ainda sonha com a classificação e, de quebra, derrubou o único invicto na competição.

adblock ativo