Leão perde do Grêmio e sai em desvantagem na semi do Brasileiro de Aspirantes

O Vitória saiu em desvantagem na disputa por uma vaga na final do Brasileirão de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira, 5, os comandados de João Burse não conseguiram fazer valer o fator 'casa' e perderam para o Grêmio por 1 a 0, dentro do Barradão. O único gol da partida foi marcado por Ferreira aos 17 minutos do segundo tempo.

Para se classificar, o Rubro-Negro precisa vencer por uma diferença de, pelo menos, dois gols no duelo de volta, na próxima quinta, 12, no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre. Em caso de triunfo por apenas um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Independente de o Leão conseguir reverter o resultado diante do Grêmio, a final do torneio nacional sub-23 poderá ter um inédito clássico. Isso porque, do outro lado, os arquirrivais das duas equipes se enfrentam. Bahia e Internacional jogam nesta sexta, no estádio de Pituaçu, também na busca por uma vaga na final da competição.

