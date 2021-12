Leão oficializa compra de Marinho e se aproxima de reforços

Após cair para o 15º lugar no Brasileirão e ouvir protestos da torcida na derrota de domingo para a Chapecoense por 2 a 1 no Barradão, a diretoria do Vitória agiu para barrar a crise. Nesta segunda-feira, 20, praticamente definiu a contratação de dois atacantes, que já eram especulados há uma semana: Rhayner, que volta ao clube após seis meses na Ponte Preta, e Rodrigo Ramallo, da seleção da Bolívia.

Em meio aos reforços, ainda foi oficializada a melhor notícia do dia, ligada também a um atacante: o principal jogador do time, Marinho, que estava emprestado pelo Cruzeiro até o fim do ano, teve nesta segunda os seus direitos federativos adquiridos pelo Vitória. Originalmente, os direitos econômicos do atleta pertenciam 20% a seus empresários e 80% ao Cruzeiro. O Vitória comprou 50% junto ao clube mineiro, que, assim, terá direito a 30% do valor de uma futura venda do atacante.

Marinho, 26, cuja compra teria custado R$ 1,5 milhão (o valor não foi divulgado oficialmente), foi eleito o melhor jogador do Baianão-2016. Na Série A, desfalcou o Vitória em três partidas. Nas outras seis, mesmo atuando com dor devido a uma lesão no joelho esquerdo, se destacou. Fez três gols, todos no Barradão. No domingo, 19, anotou o de honra contra a Chapecoense. Antes, havia marcado em dois triunfos: 3 a 2 sobre o Corinthians e 1 a 0 em cima do Inter.

Quanto a Rhayner e Ramallo, eles já estão apalavrados com o Vitória e devem desembarcar em Salvador ainda nesta semana. O boliviano de 25 anos se destacou nas últimas duas temporadas pelo The Strongest, clube popular de seu país e com o qual tem o contrato se encerrando neste mês. Foram 28 gols em 79 jogos. Com o Vitória, deve assinar até o fim do ano.

O prazo é o mesmo do vínculo que Rhayner, 25, está prestes a assinar. Em 2015, ele foi um dos destaques da campanha na Série B que devolveu o Leão à elite do futebol nacional. Deixou o clube no fim do ano rumo à Ponte Preta. Porém, em seis meses na agremiação paulista, fez 13 partidas e nenhum gol.

A dupla estaria a caminho como forma de suprir carências de alternativas de jogo ao técnico Vagner Mancini, que reclamou de poucas opções no banco de reservas. "São jogadores importantes para dar uma oxigenada no elenco e criar até uma concorrência interna pela vaga no time. E, como minhas opções são limitadas, as alterações de segundo tempo começavam a ficar previsíveis aos adversários", disse Mancini.

Já quem pode estar chegando para ser titular absoluto do time é o meia argentino Escudero, 29 anos, ídolo do Vitória entre 2013 e 2015. As conversas entre ele e a diretoria rubro-negra estão avançadas. A parte difícil será a liberação do Puebla, clube mexicano com o qual ele tem contrato até junho de 2017.

A próxima partida do Vitória será na quinta, 23, em Porto Alegre, contra o Grêmio, 3º colocado do Brasileirão.

'Caso Victor Ramos'

Após um embargo do Bahia, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva reabriu o processo que contesta a regularização do zagueiro Victor Ramos. Em sua decisão, o auditor Ronaldo Botelho requereu à CBF a documentação que justifica a regularidade do atleta.

adblock ativo