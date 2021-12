Leão mira triunfo contra o Botafogo-PB para ter melhor início de ano desde 2009

Um bom início. Isso não se pode negar. E o torcedor está esperançoso em ver o Vitória ter, no mínimo, um ano como foi o de 2013, quando sagrou-se campeão baiano vencendo três Ba-Vis – dois por goleada – e terminou em um honroso quinto lugar no Brasileiro.

Por falar nessa inesquecível temporada, o time atual do Leão pode se gabar de ter começado 2017 da mesma maneira que quatro anos atrás, com três triunfos nos primeiros jogos oficiais. E, se conseguir superar hoje o Botafogo-PB, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, alcança sua melhor sequência de resultados inicial desde 2009 – quando começou o ano enfileirando cinco vitórias.

Aquele embalo culminou com a conquista do estadual e um desempenho aceitável no Brasileirão, no qual acabou em 13º, com a vaga para a Copa Sul-Americana. O duelo desta tarde, às 16h (da Bahia), no Almeidão, em João Pessoa, servirá para reafirmar o status promissor da equipe dirigida por Argel Fucks.

Depois de ter vivido um 2016 meia-boca – foi campeão baiano, mas não disputou a Copa do Nordeste e brigou contra o rebaixamento na Série A – o Vitória investiu pesado nas contratações e tem contado com o bom rendimento de peças que não brilharam no ano passado. Enquanto medalhões como Cleiton Xavier, Pisculichi, Paulinho e André Lima buscam um melhor entrosamento com os colegas (Dátolo, lesionado, ainda nem estreou), Kieza e David têm feito a diferença.

O primeiro, atacante que custou R$ 4 milhões ao clube e fechou a temporada anterior sofrendo com a perseguição da torcida, ostenta média superior a um gol por jogo – quatro tentos em três partidas.

Já o garoto da base, que pouco figurou como titular em 2016, tem preenchido a lacuna deixada pelo ídolo Marinho. Com características semelhantes às do destaque do ano passado – força física, velocidade e poder de finalização – David tem sido, surpreendentemente, ‘o cara’ do Vitória em 2017. Soma dois gols e duas assistências em atuações mais que convincentes.

Sobre o protagonismo que tem conseguido, o capixaba de 21 anos comenta com timidez: “Está sendo diferente. É bom ser reconhecido pelo trabalho. Isso me deixa bem alegre. Este ano está sendo melhor, estou podendo dar meu máximo”.

Dátolo é relacionado

Para o duelo, Argel Fucks poderá promover a estreia do meia argentino Dátolo, relacionado após se recuperar de uma lesão muscular. Quem não estará em campo é o lateral direito Norberto, que sofreu um entorse no tornozelo direito no jogo contra o Vitória da Conquista. Em seu lugar, entra Leandro Salino. O resto do time deve ser igual ao de quinta-feira.

O Leão iniciou o fim de semana na liderança do Grupo E do Nordestão, mas poderia ter sido ultrapassado após o confronto Sergipe x América-RN, finalizado ontem após o fechamento desta página.

