Um gol "meio" contra no início; outro na base do abafa no fim. Lances que salvaram o Vitória de outro tropeço na Copa do Nordeste neste domingo, 11. A fraca atuação segue deixando em xeque o trabalho de Argel à frente da equipe, mas o triunfo por 2 a 1 sobre o América-RN, no Barradão, em Salvador, dá um certo alívio, além da liderança do Grupo B com seis pontos.

Daniel Dórea Leão marca no final e bate América-RN pela Copa do Nordeste

Na próxima quarta, 15, o Rubro-Negro volta a campo na Toca para encarar o Flamengo de Guanambi, às 18h30, pelo Baanão. Se vencer, tem grandes chances de subir ao topo também no estadual.

>> Veja os melhores momentos do lance a lance

Inseguro

Apesar de não ter sofrido tanto na sua defesa como nas últimas partidas, o Vitória voltou a dar mostrar de que ainda não está completamente seguro lá atrás. Depois de um bom começo, no qual impôs sua superioridade e balançou a rede, o jogo virou.

Aos cinco minutos, em bom avanço do ‘volantão’ Willian Farias, Kieza recebeu em ótima condição pelo lado direito da área e tocou para trás. A bola bateu em Maracás, zagueiro ex-Leão, e entrou. O árbitro deu gol para Kieza.

Depois disso, o Rubro-Negro manteve-se consistente apesar de pouco incisivo, influência também do forte calor que assolava o Barradão – teve até parada técnica após meio tempo decorrido.

Entretanto, com o passar dos minutos o América foi encontrando espaços em lançamentos longos rumo à lateral direita do Vitória, que já foi problema com Norberto e Leandro Salino, e agora com o garoto Cedric. Aos 36, Danilo avançou pelo setor e tocou para Jean Patrick, livre, isolar. Dois minutos depois, Danilo, novamente pela esquerda, cruzou e Raul chutou de primeira para o fundo da meta. Porém, a arbitragem já havia paralisado o lance por uma duvidosa falta fora do lance de Tony em cima de Alan Costa.

A queda de rendimento do Leão só teve seu castigo aos sete minutos da segunda etapa, em jogada fortuita. Jean Patrick mandou para a área em cobrança de falta e a bola passou por todo mundo até morrer no cantinho.

O que se viu na sequência foi um Mecão cada vez mais destruído pelo cansaço e implorando para a partida acabar logo. Do outro lado, o Vitória tentava sufocar, mas pouco levava perigo. Até que, já aos 45, Geferson jogou um balão à área e a sorte ajudou – além da incompetência do rival. O goleiro Fred se bateu com o zagueiro Lucas e a redonda ficou com o iluminado André Lima, que não perdoou. Assim, abafou as vaias e a perseguição ao técnico Argel. O fato é que esse time, badalado e caro, vem demorando muito para se ajustar.

Vitória 2 x 1 América-RN - 3ª rodada do Grupo E da Copa do Nordeste

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 11, às 16h

Árbitro: Glauco Nunes Feitosa

Assistentes: Anderson Moreira de Farias e Samuel de Oliveira Costa (trio cearense)

Cartões amarelos: Bruno Ramires (Vitória); Maracás, Raul, Marcos Júnior, Danilo e Jean Patrick (América)

Público: 6.540 pagantes

Renda: R$ 62.321,00

Vitória - Fernando Miguel, Cedric, Alan Costa, Fred e Geferson; Willian Farias, B. Ramires (Dátolo), Cleiton Xavier (Jhemerson) e Paulinho

(André Lima); David e Kieza. Técnico:Argel Fucks.

América-RN - Fred, Richardson, Maracás, Paulão e Danilo (Everton); Felipe Alves, Marcos Júnior, Lúcio Curió (Lucas) e Raul (Memo); Jean Patrick e Tony. Téncnico: Felipe Surian.

adblock ativo