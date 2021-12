Leão leva receita de sucessos para bater Figueirense

Depois de uma decepção, nada melhor do que uma viagem para respirar, principalmente num lugar como Santa Catarina. Para o Vitória, que joga neste domingo, 23, em Florianópolis, às 16h (da Bahia), diante do Figueirense, atuar em solo catarinense significa alegria.

Com três representantes, o estado viu o Leão vencer este ano o Criciúma e a Chapecoense no interior. Falta agora completar o ciclo vitorioso na capital.

"A gente conversou com os atletas no vestiário logo após o empate com o Coritiba (em casa). Queríamos os três pontos e não conseguimos. Agora, temos três rodadas para somar pontos e resolver nossa situação. Vamos para vencer, mesmo sabendo que o Figueirense é uma equipe forte", afirmou o técnico Ney Franco.

Para nova reabilitação, mais um catarinense estará no caminho. No primeiro turno, o Vitória vinha de oito jogos sem triunfo até bater o Criciúma por 3 a 1, fora de casa, com dois gols do atacante Caio e um do lateral direito Ayrton. Na época, saiu da zona de rebaixamento e pulou para a 14ª posição.

Contra a Chapecoense, não foi diferente. O Leão vinha de duas derrotas, para Grêmio e São Paulo, mas ganhou em Chapecó e deixou o Z-4. Desta vez, o Vitória não está entre os quatro últimos, mas tem a mesma pontuação do Coritiba, o 17º, que abre o grupo da degola.

Para o atacante Vinícius, a estatística em Santa Catarina é boa, mas não significa triunfo certo. "No futebol, cada jogo é um jogo. A gente tem que se concentrar e, com determinação, fazer uma grande partida lá. Nossa motivação é vestir a camisa do Vitória. Temos que estar cientes de que jogamos em um grande clube, na primeira divisão", avaliou.

"Energia positiva"

Presente nos dois triunfos em Santa Catarina, o capitão Richarlyson não atuou contra o Coritiba, mas retorna de suspensão hoje. Ele deseja que a escrita seja mantida.

"Tomara que se repita. Fizemos dois bons jogos lá. Soubemos superar as dificuldades e vencemos. Vamos levar esta energia positiva novamente para Santa Catarina, pois não temos outro caminho que não seja a vitória. Respeitamos o Figueirense, mas este momento é nosso", disse o meio-campista.

O jogo é mais uma decisão para o Vitória. Um tropeço pode significar o retorno ao Z-4, em que o Leão esteve em 17 das 35 rodadas realizadas. Suas chances de rebaixamento são de 42%, segundo o matemático Tristão Garcia. Um número ainda perigoso, mas minimizado por jogadores rubro-negros.

"A gente não pode ficar contando com esses matemáticos. Temos três decisões. Vamos respeitar [os adversários], mas sabendo que precisamos fazer nosso dever. Não fico contando com ovo da galinha antes de ser chocado. Quem imaginaria que a Chapecoense iria ganhar de 4 a 1 do Fluminense (no Maracanã)?", provocou Richarlyson.

