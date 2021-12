Leão ganha reforço na bola parada contra o Santos

O Vitória perde a velocidade do lateral-direito Nino, vetado com dores na coxa direita, mas ganha um reforço importante na bola parada. Um dos artilheiros do Vitória no primeiro semestre, o ala Ayrton está de volta ao clube após três meses se recuperando de uma artroscopia no joelho esquerdo.

Quando ele estava em campo, falta sofrida era uma arma para o Vitória. Adepto da famosa 'folha seca', o ala marcou sete gols em cobranças das mais variadas localizações. Seu último gol de bola parada foi no triunfo do Leão sobre o Criciúma, por 3 a 1, fora de casa.

Mesmo sem marcar há mais de quatro meses, Ayrton ainda é o terceiro maior goleador do Leão no ano. Na temporada, o lateral artilheiro anotou nove tentos, seis de falta. Porém, pode se despedir do Leão sem balançar a rede do Barradão. O contrato do atleta termina após o jogo de domingo, contra o Santos. Entretanto, segundo o zagueiro Kadu, o próprio Ayrton já profetizou que ele fará o gol da permanência na Série A.

"A bola parada é uma das melhores características dele. Nos ajudou bastante no ano passado e neste ano. Ainda é um dos principais artilheiros na nossa equipe, né? Ele (Ayrton) brincou que ia fazer o gol da nossa permanência na Série A. Se tiver oportunidade de falta ou escanteio, ele vai dar o melhor dele. É uma característica que nosso time tem e temos que aproveitar. Bola parada é com ele", assegurou o defensor.

