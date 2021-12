Leão finaliza preparação sem definir substituto de Pedro Ken

Depois de um jogo tão extenuante como o contra o ABC, no último sábado, 20, o Vitória começou a semana pegando leve. Depois de um treino level no domingo, o técnico Vágner Mancini repetiu a dose na manhã desta segunda, 22, com um rápido trabalho tático.

O Leão tem mesmo que pegar leve. Afinal, nesta terça-feira, 23, às 21h30, já entra em campo novamente, para enfrentar o Paysandu, em Belém, pela 9ª rodada da Série B. Para o duelo, Mancini não conta com o zagueiro Ramón e o volante Amaral, expulsos contra o time potiguar. O meia Pedro Ken, que recebeu o terceiro cartão amarelo, também está fora.

Para o azar do adversário, o comandante rubro-negro fez de tudo para esconder o jogo. No trabalho tático, ele elegeu Ednei como substituto de Ramón e Marcelo para a vaga de Amaral, mas não definiu quem joga no lugar de Pedro Ken, que treinou o tempo inteiro no time titular.

Essa será a única dúvida para a partida, inclusive para o próprio treinador. Por não ter um jogador de características semelhantes, Mancini pode optar por um meio-campo mais cadenciado com a bola, a partir da escolha de Dakson, ou por uma equipe mais rápida no ataque, com a escolha do garoto David.

O restante do time deve ser igual ao que enfrentou o time potiguar, com a exceção de Escudero, que viaja para Belém, mas deve ser poupado do jogo. Nesta segunda-feira, o meia argentino treinou apenas na academia. No seu lugar entrará o atacante Rhayner. O Vitória embarca no início da tarde desta segunda-feira e chega à capital paraense às 22h.

