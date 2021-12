Leão faz últimos preparativos para semifinais do Nordestão

Eliminado do Campeonato Baiano, o Leão permanece treinando focado exclusivamente na Copa do Nordeste, onde enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira, 8, no Castelão, em Fortaleza. Há quatro jogos fora após lesão na coxa, o meia Escudero retornou aos treinos neste domingo, 4, com o grupo e será mais um reforço para o técnico Claudinei Oliveira.

Mesmo com o retorno de Escudero, Claudinei perdeu um importante titular. Flávio se apresenta nesta segunda-feira, 6, na Seleção Brasileira Sub-20 e só retorna no próximo dia 16. O volante titular fará três amistosos na Áustria e não atuará pelo Vitória nos próximos três jogos, dois deles pelas semifinais do Nordestão e outra pela Copa do Brasil, contra o Anapolina. Além dele, o zagueiro Vinícius também foi convocado.

Além de Flávio, Claudinei também pode perder o lateral-direito Nino Paraíba, que ainda tenta se recuperar de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. "Estou tralhando muito para retornar nesta decisão contra o Ceará. Serão dois jogos complicados e a comissão técnica precisa ter todos à disposição. Quero estar presente nesta partida. Vou fazer de tudo para que isso aconteça", disse Nino, que dificilmente joga quarta.

O Vitória volta a treinar nesta segunda, pela manhã. A viagem para Fortaleza está marcada para terça, à tarde. O duelo contra o Ceará será às 22 horas e vale pelas semifinais da Copa do Nordeste.

