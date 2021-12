Leão fará reunião com Maxi; zagueiro Dão próximo da Toca

Ainda resta esperança de final feliz na novela da renovação dos contratos dos argentinos Maxi Biancucchi e Escudero.

A esperança do Vitória reside principalmente no primeiro. Já a situação de Escudero é bem delicada. Os dirigentes do Vitória já declararam que existe uma enorme diferença entre a proposta de renovação do clube e a contraproposta do jogador.

Com relação a Maxi Biancucchi, seu empresário Régis Marques Chedid divulgou que a negociação ainda está no início. "Terei uma reunião com o Raimundo Queiroz no começo desta semana para apresentar uma proposta. Maxi me disse que a prioridade é do Vitória. E eu vou cumpri isso", afirmou Chedid.

Dão

Quem está perto de ser anunciado é Dão, 28 anos, zagueiro da Chapecoense. Em agosto, ele quase foi contratado. Um lesão, porém, travou o negócio. Kadu, que não renovará para 2014, foi o contrato para a vaga.

"Dão é um nome forte, teve grandes atuações na Série B. Espero que possamos fechar com ele ainda no início desta semana", disse Carlos Falcão.



