Leão enfrenta concorrência para ficar com Pedro Ken

Pelo menos por enquanto, Pedro Ken vai se apresentar no Cruzeiro, no dia 7 de janeiro. Porém, caso a Raposa resolva emprestar o jogador, o Vitória não é mais o único a querer o japa no elenco de 2013. O Criciúma, que também assegurou o acesso para Série A da próxima temporada, procurou o clube mineiro para negociar o meia.

O Tigre catarinense ofereceu até o meia-atacante Lucca, craque da equipe na Série B de 2012, como moeda de troca para levar Ken. Por enquanto, o jogador continua afirmando que sua preferência é o rubro-negro baiano, assim como seu empresário. Porém, caso o Cruzeiro se interesse por Lucca, a probabilidade é grande de Ken seguir para Santa Catarina.

Em contraponto, Neto Baiano continua com grandes chances de voltar ao Vitória. Segundo seus empresários, tudo deve ser finalizado até o próximo dia 30 de dezembro. O maior problema é o clube japonês, que pretende só liberar Neto em caso de compra do seu passe.

adblock ativo