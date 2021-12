Leão encara Coxa pela Sul-Americana; siga ao vivo às 21h50

Em casa, o Leão ruge forte. Quando vai visitar alguém, tem o comportamento de um gatinho indefeso. Na noite desta terça-feira, 27, no Couto Pereira, contra o Coritiba, no jogo de volta da Sul-Americana, o rubro-negro precisa mostrar sua força. Um empate basta para ir às oitavas de final e pegar o River Plate-URU ou Itagüi-COL. Acompanhe Coritiba x Vitória ao vivo, a partir das 21h50, no Portal A TARDE.

Só que o Vitória não tem sido um visitante indigesto este ano. Em 20 partidas fora de casa - entre Copa do Nordeste, Baiano, Copa do Brasil e Brasileiro - venceu oito, empatou duas e perdeu dez. No Brasileirão, ganhou só do Náutico.

Em 2013, o rubro-negro já teve 21 confrontos em seus domínios e o retrospecto é ótimo: 13 triunfos, seis empates e duas derrotas - para o Ceará, pela Copa do Nordeste, e o Juazeiro, pelo Baiano.

Na Série A, ainda está invicto após oito duelos. Ao contrário do jogo no Barradão, na última quarta, Caio Júnior disse que não vai poupar ninguém. É força máxima para passar de fase. Quem sabe com o Leão voltando a vencer fora de Salvador!

Para a partida, a tendência é que Caio reforce a marcação no meio campo e Vander saia para a entrada de Elizeu. Certeza mesmo são as entradas de Dimas na lateral direita - pois Ayrton não foi inscrito na Copa Sul-Americana - e Victor Ramos na zaga, no lugar de Reniê.

