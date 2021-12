Leão empata e não consegue espantar má fase no Barradão

Não dá nem para dizer que foram dois pontos desperdiçados, porque o Vitória teve tantas chances de ganhar a partida quanto teve de perdê-la. Mas o empate por 1 a 1 diante do Atlético-GO, lanterna do Campeonato Brasileiro, a oito rodadas do fim do torneio não pode ser comemorado.

Tanto é que o elenco saiu vaiado pela torcida rubro-negra, que, mesmo sem comparecer em massa no Barradão – foram pouco mais de 13 mil pessoas – fez sua parte e apoiou a equipe durante a partida.

Após o fim da partida, integrantes da torcida organizada Os Imbatíveis desceram a ladeira que dá acesso ao centro de treinamento e foi contida pela polícia, que fez uso de gás de pimenta para impedir que chegassem até a diretoria.

Assim, o Vitória chegou aos 34 pontos e caiu uma posição na tabela, chegando ao 18º lugar. Mas o ruim mesmo é a sequência no Barradão, que se mostra a pior possível: duas vitórias, quatro empates e incríveis oito derrotas.

O próximo compromisso do Leão é com o Vasco, no Rio de Janeiro, no próximo domingo. Para continuar sonhando com a permanência na Série A, precisa vencer, pelo menos, quatro das sete partidas finais.

Mas se o empate foi ruim para o Vitória, para o Atlético-GO foi ainda pior: a equipe continua na lanterna da competição com 27 pontos, e vê cada vez mais longe a chance de se salvar do descenso.

O jogo

Como vem acontecendo há várias rodadas, o time do Vitória entrou em campo desconcentrado, com marcação frouxa e sem criatividade para chegar com perigo ao gol da equipe adversária.

Muito avançado e trocando passes sem conseguir chegar na área, o Vitória viu o Dragão, num contra-ataque, ser feliz na sua primeira grande chance.

Aos 12 minutos, Luiz Fernando recebeu bola adiantado, mas o juiz não marcou impedimento. A zaga rubro-negra não conseguiu acompanhar o jogador, que só fez empurrar para o gol de Caíque.

O gol ‘acordou’ o Vitória, mas a equipe ainda não conseguia se organizar de forma eficiente. O que se viu foi muitos chutes em longa distância, passes ruins e cruzamentos errados – até o final do jogo, foram 43 e apenas nove certos. As únicas vezes que o Vitória finalizou foram de fora da área – com chutes de Uillian Correia, aos 26 minutos, e Fred, em cobrança de falta, aos 40.

De volta do intervalo, o treinador Vagner Mancini promoveu a mudança que faria a diferença no time: José Welison no lugar de Fred. Foi dos pés do volante, que fez sua estreia após cirurgia no joelho em abril – que saiu o gol de empate. De fora da área, o atleta deixou tudo igual no placar aos 20 minutos.

A torcida fez barulho com o empate e o time foi no embalo, buscando a virada. Ainda com marcação adiantada, o Vitória buscava incomodar. Nove minutos depois, Kieza caiu na área e o juiz marcou pênalti: em vão. Tréllez foi para a cobrança e bateu a meia altura, no canto esquerdo, para a defesa de Marcos.

Wallace teve também uma chance clara aos 40 minutos, quando mandou a bola no travessão, e, aos 45, Tréllez foi desarmado após bela arrancada de Kieza. No geral, faltou sangue frio, inteligência emocional e mais coerência na marcação para que o Vitória saísse vencedor do Barradão.

