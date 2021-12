Vitória e América-MG chegaram ao Barradão com a mesma pontuação e seguiram iguais ao final da partida desta quarta-feira, 21, válida pela 17ª rodada da Série B. O empate sem gols foi melhor para o Coelho, que além de visitante, teve um jogador a menos por quase 30 minutos.

Rafael Teles Leão empata com o América-MG e interrompe sequência de triunfos

Apesar do tropeço, o torcedor rubro-negro pôde ao menos celebrar a subida de duas posições na tabela. Ainda assim, mesmo sendo o 14º colocado, a zona de rebaixamento segue como ameaça, já que o Oeste, primeiro time do Z-4, soma os mesmos 18 pontos do Leão.

No sábado, 24, o time volta a campo, novamente no Barradão, dessa vez para enfrentar o Operário-PR. O jogo faz parte da 18ª rodada da segundona e está marcado para às 16h30.

Mudanças

Mesmo sem tempo para treinar (três dias desde o último jogo) o Vitória entrou em campo com algumas mudanças. Carlos Amadeu trocou peças e alterou a formação. Por suspensão, sacou Wesley e escalou Thiaguinho. Por opção, mandou Jordy Caicedo e Léo Gomes para o banco e apostou em Ruy e Lucas Cândido no onze inicial. Assim, time com dois pontas do 4-2-3-1 deu espaço para uma equipe com dois meias no 4-4-2.

Amadeu abriu mão da velocidade para ter a posse da bola, mas terminou sem os dois. A equipe não conseguiu nem fazer a tradicional pressão dos mandantes nos minutos iniciais. Na verdade, quem começou melhor foi o Coelho. Os mandantes tinham mais posse de bola e chegavam mais no campo de ataque.

Chance de gol pra valer, no entanto, só foi acontecer aos 21 minutos e com protagonista rubro-negro. Felipe Gedoz recebeu passe no lado esquerdo de ataque e mesmo com pouco ângulo chutou no gol. Jori se complicou pra fazer a defesa e quase espalmou pra dentro.

A outra boa chance da primeira etapa aconteceu já nos minutos finais. Após erro na saída de bola do América, a redonda sobrou para Thiaguinho, que invadiu a área com liberdade, mas errou o passe na hora de servir Anselmo Ramon.

Segundo tempo

O mau desempenho nos primeiros 45 minutos fez Carlos Amadeu mudar a equipe no intervalo. Jordy Caicedo entrou no lugar de Ruy e o time voltou a ter dois pontas, como nas partidas anteriores.

Apesar da mudança no rubro-negro, quem chegou com perigo foi time visitante. Matheusinho primeiro arriscou de fora da área, depois foi até a linha de fundo e serviu Geovane. Nos dois lances Martín Rodriguéz fez boas intervenções para manter o zero no placar.

Depois dos sustos o Vitória acordou no jogo. O time não chegou a criar grandes chances na sequência, mas passou a ter mais a bola e dominar o meio de campo. A situação teve tudo para melhorar próximo dos 20 minutos, quando Zé Ricardo recebeu o segundo amarelo e deixou o Rubro-Negro com um a mais no Barradão.

Na prática, a vantagem numérica não fez muita diferença e o Leão só conseguiu chegar com perigo uma vez. Van chutou da entrada da área, Jori deu rebote e por muito pouco Caicedo não conseguiu empurrar para dentro. O zagueiro Paulão chegou para travar o equatoriano na hora certa.

Nesse momento o Rubro-Negro já tinha Eron em campo. Pouco depois passou a ter também Marcelo, mas nenhum deles conseguiu fazer a diferença. Felipe Gedoz era o único que tinha alguma lucidez para construir jogadas do lado rubro-negro, o que não foi suficiente na noite de ontem.

No fim do jogo o empate teve gosto de derrota para o Vitória, que vinha de dois triunfos e projetava uma arrancada nessas rodadas finais de primeiro turno. O tropeço ainda encerrou a série de três vitórias nos últimos jogos disputados no Barradão, palco da próxima partida, no sábado.

