Leão em clima de 'adeus, Série B'

Depois de 71 jogos na temporada, o Vitória chega à sua última partida do ano precisando de só um pontinho para cumprir a principal missão de 2012: o acesso à Série A. Com todos os 35 mil ingressos vendidos, um simples empate diante do Ceará, na tarde deste sábado, 24, no Barradão, pode enfim tirar o peso de um ano com altos e baixos e muitas turbulências fora do campo. O grito de "Eu já subi, Nêgo!" vai aliviar a tensão de rubro-negros, diretoria e jogadores.

O clima do último treino do ano foi descontraído nesta sexta-feira, 23. O tradicional rachão fechou os trabalhos do técnico PC Gusmão, que conseguiu enxergar um grupo sem a ansiedade de um time que entra em campo com a pressão de uma decisão.

"Todos nós estamos focados e os jogadores não estão com medo do desafio. Os garotos estão querendo marcar sua história no clube e os veteranos querem mostrar serviço. Estaremos com casa cheia e o único problema será se nossa torcida resolver jogar contra. Tenho certeza que não vai acontecer", disse o treinador.

Aproveitando os ares de despedida, até jogador em férias apareceu. O lateral-esquerdo Gilson lamentou não poder participar do jogo derradeiro. "Uma pena não ajudar agora, mas estarei aqui para torcer pelo triunfo", garantiu ele, que deve retornar para se apresentar ao Cruzeiro em 2013. Uelliton também foi ao CT fazer uma visitinha com seu filho Enzo, mas não falou com a imprensa.

Caso a comissão de frente não consiga furar o bloqueio cearense, basta que um homem não leve gol para que a festa seja feita. Último a sentar na sala de imprensa no ano, Deola sabe da responsabilidade e acredita no sucesso.

"Sei que não foi o ano que a torcida esperava, mas acho que o grupo foi vencedor. Chegamos aos 70 pontos, pontuação de campeão. É a primeira vez que alguém pontua desse jeito e não se classifica antecipadamente. Fizemos 37 jogos e na maioria fomos bem. Contra o Ceará, respeitaremos o adversário, mas entraremos pra vencer", assegurou Deola, que se diz interessado em permanecer no Leão em 2013, caso seja liberado pelo Palmeiras.

Para Deola, a ansiedade é boa, na medida do possível. "O jogador que não tem aquele frio na barriga é melhor parar de jogar bola. A ansiedade existe, mas tem que ter sua medida certa. Exagerada, só atrapalha. Nada pode atrapalhar nossa concentração. São 90 minutos que vão definir o futuro do Vitória. Vamos dar um gás a mais para que eu só volte a dar entrevista falando do nosso acesso e da festa", completou o camisa 1 do Leão.

Michel confirmado - Não passou de um susto. De praticamente vetado a titular absoluto, o volante Michel se recuperou das dores na coxa e vai jogar contra seu ex-clube. "Fiquei feliz com a recuperação. Senti muitas dores, mas, com a semana de treinos, me reabilitei a tempo de ajudar o time. Quero fechar o ano com chave de ouro", afirmou o atleta.

Contra o Ceará, Michel não quer saber de vantagem. "Sei que estamos com a mão no acesso e até um empate garante. Porém, se entrarmos pensando nisso, estaremos correndo riscos. Temos que jogar para vencer, sem pensar nos jogos de times que dependem do nosso resultado. Vamos evitar imprevistos", exigiu Michel.

Nesta sexta-feira, 23, 30 integrantes da torcida Imbatíveis fizeram um mutirão para doação de sangue no Hemoba. Neste sábado, 24, esperam o mesmo dos jogadores em campo.

