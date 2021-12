Leão e Verdão protagonizam matinê dos pressionados

A partida começa bem cedo, às 11h deste domingo, 16, mas com ares de horário nobre. O Palmeiras recebe o Vitória no Allianz Parque precisando fazer as pazes com a torcida, enquanto o Rubro-Negro busca um triunfo desesperadamente para sonhar em sair da zona de rebaixamento.

A pressão que ronda as duas equipes deve dar o tom da partida, ainda que o Verdão e o Vitória estejam em situações bastante diferentes no Campeonato Brasileiro.

Após a derrota no clássico contra o líder Corinthians, bater o Vitória, em casa, daria uma dose de ânimo ao Palmeiras. Hoje, é o sétimo colocado, com 19 pontos.

Caso consiga os três pontos, pode voltar a entrar na briga para uma vaga na Copa Libertadores – já que praticamente deu adeus às chances de um bicampeonato.

No outro extremo está o Vitória, com 12 pontos e ocupando a 18ª colocação – a três pontos da Chapecoense, a ‘porteira’ do Z-4.

Sem conseguir emplacar uma sequência de triunfos e sendo o pior mandante do Brasileirão – vem de uma derrota, em casa, por 4 a 1, para o Vasco – o Leão tem pressa para somar pontos e conseguir se distanciar da zona da degola.

Escalação

O que deixa a crise no Vitória ainda mais encorpada é a dificuldade que o treinador Alexandre Gallo tem em montar a equipe titular, já que muitos jogadores, da zaga ao ataque, estão se recuperando de lesão ou cumprindo suspensão.

Para a zaga, por exemplo, foram relacionados Wallace, regularizado desde sexta-feira, e o prata-da-casa Bruno Bispo, que até então não fazia parte dos planos do Rubro-Negro para a temporada.

Segundo Gallo, a chegada de Wallace pode dar um gás a mais à equipe, que vem caindo de rendimento na parte física. “Temos o Wallace, confiamos na liderança e na qualidade dele. Acho que será muito importante para a gente”, afirmou o treinador.

