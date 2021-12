Leão é surpreendido pelo Juazeiro e perde no Barradão

O Vitória recebeu o Juazeiro no Barradão na fria tarde deste domingo, 21, e foi surpreendido por 1 a 0. Dependendo de uma combinação de resultados para se classificar à semifinal já nesta rodada, o time não fez sua parte e perdeu a segunda partida na segunda fase da competição.

Sem quatro jogadores que vinham atuando no time titular - Victor Ramos e Renato Cajá, suspensos, e Nino Paraíba e Marcelo Nicácio, se recuperando no Departamento Médico - o técnico Caio Júnior não poupou as peças que tinha para reposição e mandou o Leão a campo com força máxima. Mas o time não apresentou o mesmo futebol das outras partidas e perdeu a segunda consecutiva no campeonato.

O gol foi marcado aos 27 minutos da segunda etapa, com um belo chute do meia Bruno, acertando o ângulo de Deola. O arqueiro do Leão evitou que o placar fosse mais elástico mas nada pôde fazer na bela jogada do time visitante.

Agora o rubro-negro é o segundo colocado no Grupo 2 e todos na chave ainda podem se classificar - mesmo com chanches remotas para o Vitória da Conquista. Como o Juazeirense empatou com o Bahia, também neste domingo, e foi a 13 pontos, o time da Toca perdeu a liderança do grupo.

O Leão permanece com 12 pontos, três a mais que o Vitória da Conquista, lanterna do grupo, e ainda pode se classificar com antecedência caso vença o Feirense na próxima rodada. O Juazeiro foi a sete pontos, e alcançou a liderança do Grupo 1, ultrapassando o Botafogo e o Bahia - que era líder até então.

O próximo compromisso do Leão será na próxima quarta-feira, 24, quando vai a Senhor do Bonfim encarar o Feirense, lanterna do Grupo 1. Caso conquiste pelo menos um empate, ou o Bahia de Feira (terceiro colocado) não pontue na rodada, o rubro-negro garante a classificação antecipada e encara o arquirrival na última rodada, sem pressão de ter que vencer para passar à próxima fase.

O Juazeiro ainda quebrou um jejum dois anos: desde 2011 o time não vencia o Vitória no Barradão. Como o Leão não fez valer o fator mando de campo, agora terá que buscar a classificação fora de casa, quando vai a Feira de Santana tentar conquistar os três pontos na casa do adversário.

Possível classificação frustrada - Os torcedores mais otimistas já previam a classificação antecipada do Vitória já nesta rodada, faltando três para terminar a segunda fase. Caso o Leão vencesse o Juazeiro e o Bahia de Feira e Juazeirense perdessem, o rubro-negro estaria matematicamente classificado.

Porém nada do previsto aconteceu: o time perdeu dentro de casa, o Tremendão venceu o clássico com o Feirense e o Juazeirense empatou com o Bahia. De quebra, o Vitória caiu para a segunda posição e deixou o Grupo 2 embolado. Apenas quatro pontos separam o Juazeirense do Vitória da Conquista (líder e lanterna, respectivamente) com seis pontos ainda em disputa.

O Juazeiro partiu como franco atirador e iniciou a partida criando a primeira jogada de perigo logo aos dois minutos de jogo. Humberto mandou a bola na área e o zagueiro Mailson testou pra fora do gol. Marquinhos, que substituiu Renato Cajá na armação das jogadas, foi bem marcado e o sistema defensivo do time visitante conseguiu neutralizar as jogadas de ataque nos pés do camisa 10.

O goleiro Deola evitou que o Juazeiro inaugurasse o marcador, com as jogadas de perigo sempre saindo dos pés do meia Bruno. O time avançava nos contra-ataques mas era cortado pela zaga do Leão e tentou por diversas vezes marcar o primeiro tento em jogadas de bola aérea, rebatidas pela zaga do Vitória.

No final do primeiro tempo, Marquinhos caiu dentro da área e pediu pênalti. Os jogadores do Vitória reclamaram muito mas o árbitro Marielson Alves Silva não sinalizou falta e mandou o jogo seguir.

Juazeiro surpreende - O Vitória começou a segunda etapa com uma mudança no meio campo. Caio Júnior lançou mão de Vander, que jogou bem nas duas partidas que entrou, inclusive marcou no clássico contra o Bahia, em lugar de Maxi Biancucchi.

Precisando do gol de empate, o Leão criou mais jogadas no segundo tempo. Aos 12 minutos Vander finalizou forte no meio do gol mas o goleiro Marcos Vinícius rebateu e Márcio rifou o perigo da grande área. O Leão manteve maior volume de jogo na segunda etapa, mas não conseguiu finalizar correto e empatar a partida.

Em um lance de contra-ataque, Kleuber tabelou com Hamilton e mandou para o fundo do gol de Deola. Mas o árbitro sinalizou impedimento e anulou o tento do Juazeiro. Bruno, que já havia tentado alguns chutes de fora da área durante o primeiro tempo, continuava a insistir e aos 27 minutos a persistência surtiu efeito.

Em uma falha de marcação do sistema defensivo do Vitória, o camisa 10 do Juazeiro recebeu livre na entrada da área e mandou um belo chute de perna esquerda, no ângulo da meta de Deola, que dessa vez não pôde evitar. Com o gol marcado, o Juazeiro se fechou durante os minutos finais para garantir o resultado fora de casa.

Aos 34 minutos o Leão reclamou outra vez da arbitragem em um lance polêmico. O meia Luís Alberto recebeu um passe dentro da área e recebeu um carrinho lateral do zagueiro Jarbas, que não tocou a bola. Os jogadores do Vitória se queixaram da arbitragem, que mandou o lance seguir e não sinalizou o pênalti.

Com o Juazeiro já sem ação, o rubro-negro tentou de várias maneiras empatar o placar e abusou de jogadas aéreas. Marcando firme, o time visitante segurou o resultado e conquistou os três pontos fora de casa. Agora o time da terra das carrancas tem sete pontos e assume a liderança do Grupo 1, enquanto o Leão, que poderia garantir a classificação antecipada, caiu para segundo e congestionou a chave, agora liderada pelo Juazeirense.

