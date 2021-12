Leão e Flu empatam no 1º jogo da final do Brasileiro Sub-20

Com um primeiro tempo taticamente bem - abriu o marcador e explorou os contra-ataques - e uma segunda etapa recuado, o Vitória ficou no empate com o Fluminense no 1º confronto da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O gol do Rubro-Negro foi marcado por Gabriel, enquanto o da equipe carioca por Patrick.

O times voltam a se enfrentar na próxima quarta, 2, às 16h30, no estádio do Barradão, em Salvador, pela grande final. O Vitória tem a vantagem de, em caso de empate por 0 a 0, levar o título para a Toca do Leão. Se a partida terminar empatada em 1 a 1, o jogo vai para a disputa de pênaltis.

O jogo

O Leão começou melhor na partida. No início do jogo, teve boas oportunidades de gol, principalmente com os cruzamentos de Léo Ceará. O Fluminense, percebendo o perigo, colocou a bola no chão e deixou o jogo mais cadenciado, com as equipes se estudando e os ataques cautelosos.

Essa estratégia, no entanto, não deu certo. Aos 23 minutos do 1º tempo, o Vitória abriu o placar com Gabriel. O jogador acertou um chute sinuoso de fora da área aos 23 minutos que, mesmo com o esforço do goleiro ao se esticar e tentar pegar a bola com as pontas dos dedos, balançou as redes e deixou a torcida do Flu, presente em bom número no Maracanã, em silêncio.

A partir desse momento, a equipe rubro-negra passou a ter uma tática simples. Ficar compactada no campo de defesa e tentar ampliar o marcador nos contra-ataques. O Fluminense enfrentava a dificuldade de furar a zaga do Leão e deixava buracos no campo de defesa, onde o Vitória explorava jogadas ofensivas rápidas. A partida permaneceu assim até o final do 1º tempo.

E continuou da mesma forma no início do segundo. Com uma diferença, o Vitória já não tinha tanta eficiência nos contra-ataques e se posicionava compactado no campo de defesa. E o Tricolor foi para o ataque, tentando de todas as formas empatar a partida: cruzamentos pelo alto e rasteiros, dribles e chutes de longa distância. Mas a bola sempre parava nas mãos de Ronaldo, o melhor jogador do Leão na partida.

Foi quando Patrick, que havia entrado no segundo tempo, em jogada ensaiada várias vezes no segundo tempo, recebeu toque de Leonardo dentro da área e chutou. Dessa vez, não deu para o goleiro e a equipe carioca empatou o jogo. E queria mais. Até o final da partida, o Fluminense pressionou, mas não conseguiu ampliar.

