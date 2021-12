Marinho levou um susto durante o jogo de quarta-feira, 20, pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. O atacante do Vitória ficou desacordado por cerca de dois minutos após receber uma forte pancada na cabeça em lance no qual sofreu pênalti (que acabaria desperdiçado por Diego Renan). Nesta quinta, 21, ele revelou em entrevista à televisão ter ficado confuso e que nem sequer se lembrava de ter marcado, depois, o gol rubro-negro na derrota por 2 a 1.

Ricardo Palmeira Leão deve se pronunciar sobre 'amnésia de Marinho' nesta 6ª

"Fiquei sem saber direito o que estava acontecendo no jogo. Uma hora, perguntei a Tiago Real quanto estava o placar. Ele respondeu: '2 a 1 para eles'. Eu perguntei: 'e quem marcou nosso gol?' Tiago me disse: 'você!'. No vestiário, me falaram do gol e do pênalti. Mas não lembro de nada".

Em casos de trauma na cabeça, a recomendação médica e da Fifa é que o atleta não retorne mais a campo e nem atue pelos próximos três dias por precaução.

Procurado pela reportagem para saber as razões pelas quais Marinho recebeu autorização para voltar a campo, o Vitória informou, por meio de assessoria, que ainda não iria se pronunciar, mas deve esclarecer nesta sexta, 22, a questão.

O caso do atacante rubro-negro remete ao que aconteceu com o volante Flávio no empate por 1 a 1 contra o Botafogo, em jogo pela Série A, no dia 12 de junho.

O médico Luis Fernandes, responsável pelo time naquele dia, afirmou à época: "Flávio sofreu um trauma na face e ficou desacordado. Logo depois, reagiu bem e ficou lúcido, mas nós temos a recomendação para não deixar o jogador voltar a campo, pois o índice de morte cerebral é alto após traumas. O jogador quis voltar, mas a gente explicou e não permitiu, pois isso envolve responsabilidade médica".

Flávio chegou a reclamar com o médico querendo voltar a campo. Depois, acalmou-se e passou a acompanhar a partida do banco de reservas. Apesar de os exames realizados horas depois não terem detectado quaisquer anormalidades, Flávio foi vetado do jogo com o São Paulo - derrota por 2 a 0 - no dia 15 de junho. O volante passou os três dias sob observação.

A reação de Marinho na quarta foi bem semelhante. A diferença foi que sua insistência para voltar deu resultado. Aos 21 minutos do segundo tempo, ao sofrer o pênalti cometido pelo volante Henrique, o atacante levou um choque na cabeça e caiu desmaiado. Atendido primeiramente dentro do gramado, foi levado depois para fora para seguir o atendimento até recobrar a lucidez.

Passados cerca de três minutos e depois de o departamento médico rubro-negro - comandado desta vez por Marcelo Côrtes - ter solicitado a substituição, Marinho regressou ao jogo mesmo assim. Aos 26, balançou as redes em chute certeiro no canto direito.

Suspenso

Marinho passa bem. Domingo, 24, às 18h30, pela Série A, o Vitória recebe o Santos no Barradão. Independentemente do trauma, o atacante já não atuaria, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

