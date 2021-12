Leão deve começar anúncio de renovações ainda nesta semana

Renovado o contrato do técnico Vágner Mancini até o final do ano que vem, o Vitória se concentra agora em estender o vínculo de jogadores que foram importantes na campanha de acesso à Série A.

Porém, o primeiro deles, que será anunciado ainda nesta semana, não se trata de um titular: é o goleiro Fernando Miguel, que vinha como o indiscutível dono da camisa 1 até se lesionar em agosto e perder a vaga para Gatito Fernández. O arqueiro já tem contrato apalavrado até 2017, restando apenas o anúncio oficial.

Do time que terminou a Série B como titular, apenas a dupla de zaga, Ramón e Kanu, tem permanência garantida. O primeiro ainda tem contrato até 2019; já o outro está emprestado pelo Vitória de Guimarães até maio. O meia-atacante Vander, mais um titular com contrato em andamento com o Vitória, deve deixar o clube e ir para o Japão.

Meia não é alvo

Apesar da especulação da imprensa carioca, que deu o acordo como certo, o meia Elvis, destaque do Botafogo na Série B, não está nos planos do Vitória. "Não estamos negociando com ele", garantiu o vice-presidente Manoel Matos.

