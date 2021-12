Leão desembarca com dúvidas para jogo com Mogi Mirim

Depois do empate sem gols contra o Atlético de Goiás, o Vitória desembarcou neste domingo, 13, em Salvador, e já começa a pensar no próximo confronto do Leão contra Mogi Mirim na próxima terça, 15, na Arena Fonte Nova.

Com um prazo apertado, a equipe rubro-negra terá pouco tempo para se preparar, já que os atletas foram dispensados e se reapresentam na segunda, 14, pela tarde. Ele farão apenas um treino às 15 horas de segunda na Fonte Nova.

Essa atividade será decisiva para saber se o técnico Vagner Mancini pode contar com o meio Escudero e o atacante Elton, que não atuaram na última partida.

Os laterais Diogo Mateus e Norberto também serão avaliados nesta segunda. Diogo sentiu um desconforto na coxa e foi substituído.

Norberto também saiu de campo após sofrer uma entrada dura diante do Atlético. Ele imobilizou o joelho e está usando muletas. Ele e Diogo foram medicados em campo.

O treinador também perdeu o zagueiro Guilherme Mattis, que está suspenso com três cartões amarelos.

Ingresso

Os ingressos para o jogo entre Vitória e Mogi Mirim-SP já estão disponíveis. Os bilhetes são vendidos a partir de R$ 20 na Arena Fonte Nova, no Dique do Tororó, e no Barradão.

A Loja do Leão também vai comercializar os ingressos a partir desta segunda, 14. O atendimento é das 9 às 17 horas no Shopping Capemi.

Já no dia do jogo, o torcedor só poderá comprar na bilheteria da Arena Fonte Nova.

adblock ativo