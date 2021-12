Leão da Barra comemora 120 anos com missa no Largo da Vitória

O Esporte Clube Vitória comemora nesta segunda-feira, 13 de maio, seus 120 anos de história. Para celebrar a data, foi realizada uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, no Largo da Vitória, local onde o clube foi fundado. As festividades serão encerradas nesta terça-feira, 14, após a entrega da comenda Artêmio Valente - um dos jovens fundadores da agremiação, em 1899 - durante um jantar que será realizado no Yacht Clube.

No evento, muitas personalidades marcantes da longa história Rubro-Negra marcaram presença. Entre elas, estavam os ex-dirigentes Manoel Mattos, Alexi Portela Jr e Walter Seijo. Além do atual e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota e Paulo Catharino, respectivamente.

O restante da delegação não pode comparecer aos festejos, pois viajaram rumo a São Paulo, onde o Vitória realizará nesta mesma segunda, 13, sua partida contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, partida válida pela terceira rodada do Brasileirão Série B.

Surgimento

O Club de Cricket Victoria foi fundado no dia 13 de maio de 1899, em um casarão no Corredor da Vitória, pelos irmãos Valente - Arthur e Artêmio - que ao retornarem de uma viagem ao exterior, reuniram-se com outros 17 amigos para a criação da instituição.

Na época, o cricket era um esporte inglês praticado pela alta sociedade e que se restringia aos imigrantes ingleses. Com isso, os 19 jovens se reuniram para combater esse privilégio e praticar a atividade. Assim, Artêmio Valente foi escolhido para ser o primeiro presidente do clube. No entanto, foi em 1902 - já praticando outros esportes, como: Futebol e Remo - que o Rubro-Negro passaria a se chamar Sport Club Victoria e, posteriormente, Esporte Clube Vitória.

