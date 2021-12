Leão conta com dupla eficaz e pé-quente para findar sina

Sal grosso, água benta, simpatias, magia... alternativas que podem já ter passado pela cabeça de rubro-negros para fazer com que o time acabe com a incrível sina de não vencer em casa – não ganha na Toca há mais de dois meses e tem a pior campanha como mandante no Brasileiro.

Bem melhor, porém, é apostar nas qualidades que a equipe tem demonstrado em campo. E a evolução apresentada desde a chegada do técnico Vágner Mancini, culminando na saída da zona de rebaixamento, inclui também o crescimento em setores específicos, como as laterais. Estas vinham causando muita dor de cabeça aos antecessores de Mancini, até que ele encontrou o caminho com Caíque Sá na direita e Juninho na esquerda.

A dupla foi desfeita nas últimas três partidas devido a lesões, mas, recuperada, estará de volta na quinta-feira, quando o Rubro-Negro recebe o Sport em busca da vitória redentora no Barradão.

Nos três jogos em que ficaram ausentes, Caíque Sá e Juninho viram o time se virar, mesmo cheio de desfalques, com grandiosos triunfos como visitante contra Atlético-MG e Botafogo. No entanto, em casa, perdeu: 2 a 1 em confronto direto com o São Paulo. Os laterais foram titulares no triunfo mais recente do time na Toca – o 3 a 1 sobre a Ponte Preta, no qual Juninho contribuiu com uma assistência. E o aproveitamento geral do Leão com a dupla em campo também é admirável: 61%, com três triunfos, dois empates e uma só derrota, numa campanha de G-4.

Juninho explica como o Vitória começou a reagir, ressaltando o mérito coletivo: “A gente vem tratando cada jogo como uma decisão. Por isso o Vitória está crescendo. Todo jogo pra gente é final. Contra o Sport, além de ser um clássico do Nordeste, é confronto direto. Então, a gente tem que estar muito concentrado”.

Trabalho duro

Sem dia de folga neste fim de semana, o grupo dá sequência aos treinos na Toca do Leão hoje pela manhã e fecha a preparação para encarar o Rubro-Negro pernambucano com mais dois treinos, amanhã e na quarta-feira.

