Leão busca triunfo raro contra o Paraná

Em 1997, o Brasil ainda era tetracampeão mundial, Bill Clinton presidia os EUA, as pessoas mal usavam internet aqui e a novela mexicana Maria do Bairro era sucesso de audiência na TV brasileira. Foi também neste ano o único triunfo do Vitória sobre o Paraná em Curitiba, onde eles se reencontrarão neste sábado, 11, às 16h30, pela Série B. Para encerrar o jejum de 18 anos e sete jogos, nada melhor do que dicas do herói daquela vez: o ex-zagueiro Flávio Tanajura.

Atual integrante da equipe técnica do clube, ele marcou os gols da vitória de 2 a 1. "Foi um jogo emocionante, não tem como esquecer. Não estávamos bem naquela Série A e precisávamos de um triunfo. Levamos o primeiro gol e foi aquele drama. Porém tínhamos um jogador chamado Petkovic, que deu os passes para meus gols, o último quase no final, quando um empate já parecia um bom negócio", lembrou Flávio, de 40 anos.

Ele sabe das dificuldades de jogar na Vila Capanema, mas assegura que o Leão tem total capacidade de quebrar o tabu. "Precisamos transferir para os jogos fora a mesma garra que temos em casa. É justamente nisto que (o técnico Vagner) Mancini e todo grupo trabalham. Creio que os atletas estão assimilando isto. Não vamos para lá pensando em apenas um empate. Um time como o nosso, que almeja ficar entre os primeiros, precisa vencer longe de casa", avaliou quem mais jogou pelo Leão.

Retrospecto

O Rubro-Negro acumula 11 jogos oficiais como visitante do Paraná. Além da virada de 1997, obteve dois empates e oito derrotas. O meia Pedro Ken é remanescente do último encontro lá: revés de 3 a 1 pela Série B de 2012. Camisa 9 de hoje, Elton balançou a rede.

"Será um jogo tão difícil quanto todos os outros fora de casa. Eles até fizeram promoção de ingresso e o treinador é novo, o que dá uma motivação diferente. A gente sabe da responsabilidade. Será um pouco diferente do jogo do Boa (0 a 0, terça, em Varginha), porque o Paraná não vai ficar totalmente atrás como o Boa ficou, apenas esperando nosso erro. Acredito que vai tentar se impor, buscar a vitória, e a gente pode ter um jogo mais aberto", prevê o paranaense Ken, formado no rival Coritiba.

Para voltar ao G-4, ele acredita que o Rubro-Negro terá uma exibição mais parecida com a da goleada de 4 a 1 no Ba-Vi do sábado passado.

"Precisamos entrar com um espírito diferente. É um jogo geralmente mais pegado, com mais luta. A gente tem que saber jogar contra times que vão se defender bem. Tem que ter paciência, pois nossa equipe é muito agressiva, tem velocidade, mas, às vezes, precisa manter mais a posse de bola, controlar, porque contra esses times não podemos dar contra-ataque", analisou.

O técnico Vagner Mancini não faz mistério desta vez. Da escalação que encarou o Boa, o lateral esquerdo Mansur e o meia-atacante Vander perderam as vagas para Diego Renan e Rogério, respectivamente. O capitão Escudero cumpre o último dos seus dois jogos de suspensão.

