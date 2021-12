Leão busca triunfo fora contra o Vasco; siga às 19h30

A busca pelo triunfo, nesta quarta-feira, 18, em São Januário, às 19h30 (acompanhe o lance a lance no Portal A TARDE), contra o Vasco, vai depender exclusivamente da postura dos atuais jogadores do elenco rubro-negro. Entretanto, motivos não faltam para acreditar no segundo triunfo do Vitória fora de casa. Acredite: o time baiano tem o costume de piorar o clima vascaíno no Brasileirão.

Hoje, o Vasco está na zona de rebaixamento, no 17º lugar. Para o time carioca, um pesadelo que reporta a 2008, único ano em que o Cruzmaltino caiu para a Série B. Na última rodada daquela edição, o Leão foi o responsável direto por decretar a queda do Alvinegro. Os cariocas precisavam vencer em São Januário, mas perdeu, por 2 a 0, com gols de Leandro Domingues e Adriano.





Os torcedores poderão até fazer pressão, mas vencer o Vasco fora de casa não é tarefa tão difícil assim. Em 11 jogos como mandante neste Brasileiro, o Bacalhau venceu apenas três. Um aproveitamento que não ultrapassa os 39%.

Segundo o técnico Ney Franco, se depender de Marquinhos o Vitória vai manter o Vasco no Z-4. Mesmo com a volta de Escudero, livre após doping, o treinador segue votando no prata da casa como o principal atleta do seu esquema.

Apesar de Marquinhos estar com moral, vale uma menção honrosa para Dinei, que já fez a festa enfrentando o Vasco. Na partida de ida, o centroavante marcou dois gols no Barradão.

No histórico do Brasileirão, o Leão também tem outros motivos para buscar o triunfo. Na Série A, Vasco e Vitória se enfrentaram 33 vezes. O time baiano leva vantagem, com 14 triunfos, contra 11 dos vascaínos. Contando Copa do Brasil e outras competições, são 39 partidas, também com vantagem rubro-negra: 16 a 13.

