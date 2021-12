Leão busca dar o troco no Santa para espantar a zona

Foi por culpa do Santa Cruz que o Vitória entrou pela única vez na zona de rebaixamento nesta Série A. Foi contra o time pernambucano, também, que o Leão teve a sua derrota pela maior diferença em toda a temporada: 4 a 1 logo na estreia do Brasileiro.

Hoje, chegou o momento do Rubro-Negro se vingar daquela derrota e, mais importante ainda, se manter longe da zona da degola. Com uma diferença importante: em vez do Arruda, em Recife, o duelo, que abre o 2º turno da Série A, acontece no Barradão, às 16h.

Por aqui, o time pernambucano é freguês do Leão. Foram 12 partidas em Salvador, entre duas divisões do Brasileiro e a Copa do Nordeste. O Rubro-Negro venceu 11. O único empate, em 1 a 1, aconteceu pelo Brasileiro de 1986.

Para reforçar a causa a favor do Vitória, o técnico Vágner Mancini terá à disposição pela primeira vez o lateral direito Diogo Mateus. O atleta, que acertou seu retorno ao Leão e foi regularizado anteontem, vai estrear na vaga de Euller, suspenso. Com isso, Diego Renan vai para a esquerda.

Diogo, porém, vem de um longo período de inatividade. Na Ponte, para onde foi no primeiro semestre deste ano, ficou só no banco. A última vez que entrou em campo foi justamente contra o Santa Cruz, pelo Vitória, na Série B do ano passado, em Recife. O Leão perdeu por 3 a 1.

"A felicidade de estar aqui de novo vai superar qualquer dificuldade pelo tempo sem jogar. Eu não venho jogando, mas venho treinando forte esse tempo todo porque sentia que essa chance chegaria", disse o lateral direito.

Mancini se mostrou contente com a condição do jogador: "A gente espera que o fato dele conhecer o estádio, a torcida e os companheiros facilite. Ele me passou que está bem, adaptado, e isso me dá segurança para escalá-lo".

Adversário em baixa

A situação do Santa também é bem diferente daquela do início da competição. Se, naquela época, a Cobra Coral vinha embalada pela conquista da Copa do Nordeste, agora está há quatro jogos sem vencer, com três derrotas. O técnico Milton Mendes foi demitido na última rodada e o clube contratou o ex-Bahia Doriva. O comando contra o Leão, porém, será interino.

Mancini não nega que a vingança pelo 4 a 1 é um fator motivador contra o Tricolor. "Faz diferença, sim. Quem diz que a possibilidade de se vingar não faz diferença está mentindo. Foi uma derrota que nos custou uma semana de dor de cabeça. É um ingrediente a mais e gera um sentimento diferente em cada um que viveu aquela derrota. Temos que jogar pelos três pontos e pelo 4 a 1 que sofremos".

Na vaga de Victor Ramos, suspenso, Ramon jogará ao lado de Kanu na zaga. No meio-campo, Willian Farias e Cárdenas estão confirmados, mas Mancini não definiu o outro volante. No ataque, outra dúvida: Dagoberto e Vander disputam uma vaga ao lado de Marinho e Kieza.

O time deverá começar com Fernando Miguel, Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, José Welison e Cárdenas; Marinho, Dagoberto e Kieza.

adblock ativo