Leão bate o Náutico e vence primeira no Brasileirão

Depois de ter empatado com o Internacional dentro de casa na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vitória encarou o Náutico no estádio dos Aflitos, em Recife, na noite desta quarta-feira, 29, e venceu por 3 a 0, conquistando o primeiro triunfo na competição.

Os gols foram marcados por Maxi Biancucchi (duas vezes) e Edson Magal. O Leão agora soma quatro pontos e termina a segunda rodada no bloco de cima da tabela: com quatro pontos, o Leão segue invicto até o momento no torneio.

Mesmo jogando longe dos seus domínios, o Vitória não tomou conhecimento do Timbu e partiu para cima desde o início da partida. Biancucchi abriu o placar aos 11 minutos depois de uma sobra de bola disputada por Dinei e Magal ampliou nos acréscimos da primeira etapa com um belo chute da intermediária. O argentino anotou mais um na segunda etapa.

O rubro-negro cadenciou o jogo depois do intervalo e somente administrou o resultado. Sem criar tantas jogadas de perigo. Com os dois gols na partida, Biancucchi divide a artilharia temporária do Brasileirão com Luís Fabiano, do São Paulo, com três gols. O argentino havia anotado um tento no jogo contra o Colorado na rodada de estreia.

O próximo compromisso do rubro-negro será neste sábado, 1º de junho, às 18h30, quando recebe o Vasco no Barradão. Já o Timbu busca reagir no campeonato contra a Portuguesa, no domingo, 2, no mesmo horário, na primeira partida oficial do time na recém inaugurada Arena Pernambuco.

Primo de Messi comanda - Maxi Biancucchi, primo do melhor jogador do mundo nos últimos três anos foi o maestro do meio campo do Vitória e comandou a partida. Durante o primeiro tempo o Náutico quase não criou lances de perigo e viu o time visitante dominar os lances de perigo e abrir o placar logo aos 11 minutos.

Dinei dividiu o lance aéreo com a defesa do Timbu e a bola sobrou para Biancucchi na entrada da área. O argentino, livre de marcação, girou fácil e bateu forte no canto de Felipe.

Abusando das jogadas em velocidade, o gringo buscava as jogadas sempre pela direita com Nino Paraíba, mas era fortemente marcado pela defesa alvirrubra. Renato Cajá levou perigo em jogadas de bola parada como aos 21 minutos: camisa 10 cobrou escanteio no primeiro pau e Gabriel Paulista resvalou no canto, mas a bola se perdeu em linha de fundo.

Em desvantagem no placar e jogando diante da sua torcida, o Náutico tentou igualar o marcador e quase marca o primeiro tento com Elton, ex-Vitória. Rogério também buscou o gol em algumas jogadas individuais, mas o Leão dilatou o placar nos acréscimos da primeira etapa: Edson Magal pegou a sobra na intermediária e mandou um chute de rara felicidade. O goleiro Felipe ainda tocou na bola, mas não pode evitar o segundo tento rubro-negro.

Triunfo em despedida - Maxi Biancucchi ampliou o marcador aos cinco minutos da etapa complementar. O camisa 7 recebeu passe de Neto Coruja, limpou a zaga do Náutico e escolheu o canto para anotar o terceiro tento do Leão e sacramentar o triunfo.

Com o resultado, o Leão conquista seu quarto ponto no Brasileirão (um empate e uma vitória) e o Náutico segue sem vencer na competição. Na primeira rodada o Timbu havia perdido para o Grêmio por 2 a 0, fora de casa, na estreia da competição.

Mas o que vai ficar na memória do torcedor pernambucano é que a partida marcou a despedida do estádio. O Vitória marcou na história ter feito o primeiro gol da Arena Fonte Nova, em Salvador, e ter vencido o último jogo no estádio dos Aflitos.

Palco da "Batalha dos Aflitos", quando o Náutico travou um duelo histórico com o Grêmio pela Série B de 2005 e o time gaúcho sagrou-se campeão, o Estádio Eládio de Barros Carvalho (nome oficial) agora abrigará novos empreendimentos. O clube vai preservar a parte social e aguarda propostas até o dia 7 de novembro.

O time terá como mando de campo agora a Arena Pernambuco, inaugurada recentemente. A obra foi preparada especialmente para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo da Fifa. O novo estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e fica cerca de 20 km distante da casa atual do Timbu.

