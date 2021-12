Com um gol relâmpago e um primeiro tempo muito movimentado, o Vitória bateu o Jacobina com tranquilidade, no Barradão, por 3 a 1. Ramon, Diego Renan e o jovem Nickson fizeram os gols do Leão, enquanto o atacante João Neto descontou para o Jegue da Chapada.

Matheus Vianna Leão bate Jegue sem sobressaltos

Mesmo sem a apresentação de Victor Ramos e a reestreia de Leandro Domingues, a torcida rubro-negra fez a festa na segunda vitória tranquila em seus domínios. Na negociação do zagueiro, ainda faltam detalhes do contrato de empréstimo, enquanto o experiente meia acabou se lesionando na véspera da partida.

O triunfo em casa levou o Leão à segunda posição na classificação geral do Baiano, com sete pontos. Agora, a equipe rubro-negra encara o Fluminense de Feira, no próximo domingo, no Estádio de Pituaçu. Já o Jacobina, que é o sétimo, recebe o Colo Colo na rodada seguinte.

Início elétrico

A tarde de futebol no Barradão começou neste domingo, 21, com muita disposição de ambas as equipes. Logo aos 44 segundos, o Vitória abriu o placar com o zagueiro Ramon. Em jogada ensaiada, Tiago Real cobrou a falta lançando o lateral Maicon Silva, que dominou e cruzou para a área para a cabeçada do jovem zagueiro do Leão.

O ritmo seguiu intenso no ataque dos dois times. Os donos da casa investiam nas jogadas de velocidade pela esquerda, com os avanços da dupla Diego Renan e William Henrique. Escolhido para o lugar de Leandro Domingues, o 'Pica-Pau' conseguiu criar duas boas chances pelo lado do campo aos 7 e 13 minutos.

Apesar de ter sofrido o gol no primeiro minuto de jogo, o Jacobina não se assustou e apostou na velocidade dos contra-ataques. Aos 9, Vitinho recebeu na entrada da área e chutou colocado, mas a bola saiu ao lado da meta de Fernando Miguel.

Após os 15 minutos iniciais, a partida caiu de produção, com as equipes errando passes na armação das jogadas. Num lance individual, o Leão conseguiu seu segundo gol. Aos 27 minutos, Marinho foi derrubado na grande área e o juiz marcou a penalidade, que Diego Renan converteu ao deslocar o goleiro.

Quando já não atacava tanto, o Jacobina conseguiu diminuir. Após bom passe de Vitinho, Joao Neto, carrasco do Vitória no título do Bahia de Feira em 2011, fugiu da marcação de Vinícius e chutou forte para fazer a festa da torcida do Jegue da Chapada.

Com o campo mais pesado devido à chuva, o Vitória diminuiu o ritmo na etapa final, trocando passes e chutando de fora da área. Aos 9 minutos, Marinho finalizou forte e a bola passou perto da trave adversária. Cansada, a equipe do interior baiano passou a errar muitos passes e perdeu a velocidade da etapa inicial

Antes de marcar seu 3º gol, o Vitória desperdiçou duas chances: Tiago Real completou o cruzamento de Pica-Pau para ótima defesa de Tiago Chitão, e Ramon finalizou de cabeça, após um escanteio, para outra boa intervenção do goleiro. Foi aos 37 que Nickson fechou o placar. Após passe de Alípio, o meia de 18 anos quase se complica sem goleiro, mas fez seu 1º gol como profissional.

