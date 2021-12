Na primeira partida oficial de 2016, o Vitória foi tranquilo e venceu sem muitas dificuldades a equipe da Jacuipense por 3 a 0, no Barradão, na tarde deste sábado, 30. Com bastante mobilidade e gols de estreantes, Leão deu o primeiro passo para um bom início de temporada.

Matheus Vianna Leão bate Jacuipense por 3 a 0 na estreia do Baianão

Apostando na velocidade de Vander e Marinho, lançados por Arthur Maia e Tiago Real, equipe rubro-negra dominou as ações ofensivas, principalmente no segundo tempo. Ainda teve espaço para Fernando Miguel brilhar, defendendo uma cobrança de pênalti na etapa final.

Agora, o Vitória, que foi a três pontos no grupo 1, vai encarar seu 'xará' de Conquista, pela 2ª rodada do Baianão 2016, após a pausa do Carnaval. A partida, que vai acontecer no Estádio Mário Pessoa devido às reformas no Lomanto Júnior, será no dia 10 de fevereiro, a partir das 20h45.

A partida

Com um início disputado, a Jacuipense começou abusando dos lançamentos longos nas costas dos defensores do Vitória. Mas em quase todas oportunidades, os atacantes do Leão do Sisal estavam impedidos.

O time da capital assustou com Vander, em chute de fora da área, aos 11 minutos. Fumaça assustou pouco depois a defesa rubro-negra, em jogada dentro da grande área. Já aos 24 minutos, Arthur Maia aproveitou o rebote de um cruzamento na área e estufou as redes. Mas o gol foi anulado pela posição irregular do meia.

Em jogada parecida, Arthur Maia repetiu o gol e dessa vez valeu. Após cruzamento de Vander, Marinho escorou para o centro da área e o jovem meia completou para abrir o placar. Foi o primeiro gol de Maia no seu retorno ao Leão.

Quando se esperava uma Jacuipense mais agressiva no segundo tempo, foi o Vitória que voltou no ataque e, aos 14 minutos, Marinho recebeu bom passe de Tiago Real e aumentou o placar. Principal contratação do Leão até aqui, o atacante se movimentou muito durante a partida. Poucos minutos depois, Marinho carimbou a trave do gol adversário.

Num lançamentos longo, Tiago Orobó apareceu livre na área rubro-negra e Fernando Miguel cometeu o pênalti. Após levar o cartão amarelo, o goleiro defendeu a cobrança do próprio Orobó, que bateu fraco no canto esquerdo.

Sem ser mais incomodado, o Vitória passou a trocar passes no meio campo. Já aos 32, os substitutos Willian Henrique e Alípio fizeram tabela e o 'Pica-Pau' fez ótimo cruzamento para o estreante, que fechou o placar em 3 a 0.

