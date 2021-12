'Leão B' encara Juazeirense e tenta manter embalo

Jogar fora de casa não causa medo ao torcedor do Vitória, mesmo quando o técnico Ney Franco resolve colocar o time reserva, como nesta quarta-feira, 19, às 21h50, contra a Juazeirense, em Juazeiro.

A última vez em que o Leão perdeu como visitante foi em outubro do ano passado, contra o Bahia, na Fonte Nova, ainda pela Série A. Depois, venceu quatro jogos e empatou cinco. Este ano, atuando por Nordestão e Baianão, foram dois triunfos e dois empates.

O aproveitamento atual de 62% pode superar o último recorde como visitante indigesto. Em 2012, pela Série B, o Vitória do então técnico Carpegiani ficou o mesmo número de jogos invicto fora, mas o aproveitamento foi superior: 70%.

Outro fator que, curiosamente, pode trazer mais confiança ao torcedor é o fato de o time entrar em campo logo mais com a formação reserva - à exceção do goleiro Wilson, o fominha do grupo principal. No ano, o aproveitamento dos reservas é melhor que o titular.

Em quatro jogos, o 'Leão B' venceu três e empatou um. O rendiment é de 83% contra 53% do time considerado titular, que somam dois triunfos, dois empates e uma derrota.

O volante Neto Coruja, titular nesta quarta, prefere não dividir o Vitória em dois times. Porém, confessa que mesclar as formações entre uma rodada e outra dá mais chance para quem precisa mostrar serviço.

"Somos apenas um time. Porém, sabemos que é difícil ter tanta chance assim como Ney Franco está dando pra todos. Vimos que tem atleta se destacando e mudando para o grupo principal, como Matheus, José Wellison, Mauri... Todos jogando no time misto. Eu também quero espaço no primeiro time", disse Coruja.

Há dez anos no clube, ele tem a receita para o sucesso dos reservas. Do time que entra em campo nesta quarta, cinco são crias da casa: o próprio Coruja, Vinícius, Mauri, Felipe e Alan Pinheiro. Sem contar Matheus e José Wellison, que já conquistaram suas vagas entre os titulares.

"Ney Franco gosta de investir na base. Isso facilita, pois sabemos como cada colega joga. É um ponto positivo para estarmos invictos e ajudando quando necessário", opinou Neto.

Jogar para contrato

Para Coruja, as chances também têm outro sentido. Seu contrato com o Vitória termina no final de março e ele ainda não foi procurado pela diretoria do clube para a renovação.

"Todo jogo agora é decisivo pra mim. Quero continuar, mas, se não for aqui, que seja em outro lugar. Só tenho que agradecer pelo que o vitória fez por mim nos últimos dez anos. Não tenho o que falar daqui. Comecei bem no profissional, mas me machuquei demais. Quero muito ficar, mas não posso pensar nisso agora", completou.

