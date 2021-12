"Leão B" consegue virada em Juazeiro

O maior tempero do time B do Vitória é a superação. Quando falta técnica e entrosamento, lá está a raça para assegurar mais um triunfo. Desta vez, os reservas bateram a Juazeirense, por 2 a 1, de virada, fora de casa, nesta quarta-feira, 19. Os defensores Ferrari e Luiz Gustavo ajudaram o ataque e mantiveram os 100% de aproveitamento do líder do Grupo 2.

Apesar do triunfo, a turma alternativa dá lugar à tropa principal, que enfrenta o Bahia, no próximo domingo, em Pituaçu. O duelo de ontem serviu para testar quem poderá atuar no lugar de Escudero. Por enquanto, a indefinição continua.

O pior setor foi justamente o meio-campo sob avaliação. A turma da meiúca mostrou falta de entrosamento e ninguém agradou a Ney Franco. Para piorar a situação, Neto Coruja, como de costume, sentiu a coxa e saiu no primeiro tempo. Mineiro entrou.

Com a zona de criação apática, a Juazeirense atacou mais e esteve próxima do gol. O único titular da equipe, Wilson, salvou pelo menos duas chances claras dos mandantes.

Na frente, apenas William Henrique tentava algumas jogadas, mas Alan Pinheiro não estava em sintonia com os companheiros. Com as duas equipes jogando de forma melancólica, ninguém teve a ousadia de reclamar do gramado tradicionalmente ruim do estádio de Juazeiro, Adauto Morais.

Sem paciência com o meio sem inspiração, o técnico Ney Franco resolveu povoar ainda mais o ataque com o prata da casa Welliton no lugar de José Wellison. O problema é que a substituição foi aos 43 minutos do primeiro tempo e não houve chance para o substituto mostrar serviço antes do intervalo.

No segundo tempo, o Vitória teve uma pequena melhora, mas nada que empolgasse. A Juazeirense também não mostrava qualidade, mas teve a primeira chance clara de gol. Aos 17, Thiago se jogou na área e o juiz marcou pênalti, mas Wilson pegou a cobrança de Deon.

Porém, um minuto depois, o próprio Deon fez de cabeça. Bastou o Leão tomar o primeiro para ativar o 'modo raça' e superar a noite apagada com mais três pontos. Aos 30, Luiz Gustavo, de cabeça, empatou. Três minutos depois, o zagueiro argentino Ferrari aproveitou a lambança do goleiro e virou.

adblock ativo