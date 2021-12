Leão apresenta ex-jogador do Bahia para reforçar ataque do clube

Em busca de fortalecer o elenco para a temporada de 2018, o Vitória, apresentou, na tarde desta sexta-feira, 27, o jogador Wallyson Ricardo, novo atacante do elenco. O jogador já fez exames, assinou contrato e encontra-se regularizado.

Apesar de treinar há aproximadamente duas semanas na toca do Leão, o atleta de 29 anos ainda não sabe se será relacionado pelo técnico Vagner Mancini para a partida contra o América-MG, na próxima segunda-feira, 30. "Meu documento já ficou pronto, graças a Deus. Demorou um pouco, porque é um pouco complicado. O mais importante é que já estou pronto pra jogar, já estou treinando bem. Então estou pronto pra estrear e buscar fazer o meu melhor", garantiu.

Série A não tem jogo fácil, é sempre encarar cada jogo como uma final, porque é um campeonato muito difícil

Wallyson, que já defendeu o Bahia, diz estar feliz em retornar para um clube baiano. "Estou muito feliz pela minha volta, jogar em um grande clube, que é o Vitória. Agora é continuar trabalhando junto com os meus companheiros, sempre com os pés no chão, mas procurando sempre dar o meu melhor".

Além do Tricolor, o atacante também possui passagens pelo ABC - último clube a defender -, Atlético Paranaense, Santa Cruz, Coritiba, Vila Nova, Cruzeiro, São Paulo, Botafogo e Desportivo Maldonado (URU).

Por já ter entrado em campo este ano representando o ABC este ano, o atacante não poderá disputar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste pelo Vitória. Sendo, assim, o atleta está a disposição do clube, apenas para atuar na série A. Com nove gols na temporada, Wallyson diz que sua meta é completar 15 gols em 2018.

"Fazer uns 15, 16 gols no ano já é uma marca boa pra mim, mas se passar dessa meta vou ficar feliz. Procuro agora trabalhar, ajudar meus companheiros. Acho que agora não é pensar em meta, é pensar em melhorar a equipe. Melhorar na tabela (...) série A não tem jogo fácil, é sempre encarar cada jogo como uma final porque é um campeonato muito difícil, então tem que sempre estar com esse foco de procurar fazer o melhor".

Essa não é primeira vez que o jogador vai trabalhar com o técnico do Vitória, Wallyson e Vagner Mancini já se encontraram no Cruzeiro e Botafogo. "É muito importante você conhecer seu treinador. O trabalho fica mais rápido. O Mancini é um cara que sempre procura ser aberto com seus companheiros, por isso também minha vinda para cá. Ele realmente me procurou, a gente conversou. Então eu agradeço também ao Mancini pela confiança que ele tem em mim".

Confira a ficha técnica do jogador

Nome: Wallyson Ricardo Maciel Monteiro

Nascimento: 17 de outubro de 1988, em Natal (RN)

Altura: 1,79 m

Pé: Destro

Clubes: ABC, Atlético Paranaense, Deportivo Maldonado (URU), Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Botafogo, Coritiba, Santa Cruz, Vila Nova e Vitória.

