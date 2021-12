Leão apimenta confronto e deve anunciar Kieza neste sábado

Nos bastidores, o Vitória está perto de dar uma forte apimentada no Ba-Vi e anunciar neste sábado, 12, Kieza como novo reforço. A negociação está praticamente concluída com o centroavante, que assinaria contrato de três anos com o Leão.

Kieza foi o principal jogador do Bahia de julho de 2014 a dezembro de 2015. No fim do ano, para adquiri-lo em definitivo, o Tricolor ofereceu R$ 4 milhões ao Shanghai Shenxin, que detinha os direitos sobre o jogador. Os chineses preferiram negociá-lo com o São Paulo pelo mesmo valor.

Na equipe paulista, Kieza só jogou duas partidas. Sem espaço, pediu para deixar o clube. O Vitória, que já demonstrava interesse no centroavante, deve ser seu destino.

Membros da diretoria rubro-negra se reuniram nesta sexta-feira, 11, com os paulistas para bater o martelo. O São Paulo exige ser ressarcido dos R$ 4 milhões que gastou com Kieza. Parte já havia sido paga ao Shanghai Shenxin. Com relação a este valor, o Vitória compensaria o Tricolor cedendo uma parcela dos direitos econômicos de um atleta de sua divisão de base. Para fechar o negócio, o Vitória assumiria a dívida que o clube paulista tem com o chinês.

Time

O técnico Vagner Mancini chega às vésperas do Ba-Vi com dois desfalques - Fernando Miguel e Willian Farias - e ao menos duas dúvidas. Na defesa, Maicon ainda sente dores na coxa. Se não jogar, Euller entrará na ala esquerda e Diego Renan será deslocado para a direita. Na frente, com a volta de Marinho, Vander e Arthur Maia disputam uma vaga.

O time deve atuar com Wallace; Maicon (Euller), Vinícius, Ramon e Diego Renan; Amaral, Welison e Tiago Real; Vander (Maia), Marinho e Robert.

