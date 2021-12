Leão anuncia nomes de dois reforços para Série B

O Vitória está negociando a contratação de dois jogadores, o zagueiro Guilherme Mattis, ex-Bragantino e Fluminense, de 24 anos, e o lateral direito Diogo Mateus, do Internacional, que tem 22 anos. Faltam apenas os exames médicos, que serão realizados nesta quarta-feira, 6, para, em seguida, a contratação ser oficializada.

Esses reforços visam fortalecer o elenco do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, na qual o rubro negro estreia no sábado, 9, às 16h30, contra o Sampaio Corrêa (MA), no Estádio do Barradão. Os ingressos para a partida começam a ser vendidos nessa quarta.

Quem são

Mattis tem família na Bahia e aceitou o convite assim que recebeu a proposta, de acordo com a assessoria do Vitória. A recomendação do jogador foi feita pelo ex-técnico do Fluminense, Cristovão Borges.

"Decidi aceitar o convite do Vitória, primeiro porque é um clube de tradição e, segundo, porque tenha familiares na Bahia, na cidade de Feira de Santana, e eles falaram que seria uma decisão extraordinária", afirmou o beque.

O outro jogador, Diogo Mateus, teve o nome apresentado pelo vice-presidente do Vitória, Manoel Mattos, na manhã desta terça-feira, 5, em entrevista à Rádio Metropole. Ao falar sobre os dois jogadores, o cartola disse: "estamos conversando e eles devem chegar amanhã para fazer exames".

