Leão alega falta de competência de Corte e audiência de Victor Ramos é suspensa

A audiência que julgaria o caso do jogador Victor Ramos (VR3) foi suspensa nesta terça-feira, 4, em Lausanne, na Suíça. Os árbitros da Corte Arbitral do Esporte (CAS) acataram uma argumentação preliminar apresentada pelos advogados do Vitória, time do atleta.

O diretor jurídico Augusto Vasconcelos, que viajou para Suíça para acompanhar o processo, explica que o time baiano questionou a competência da Corte para analisar o caso.

"Fizemos uma argumentação preliminar do processo pedindo que os árbitros analisassem a competência do tribunal para julgar. Consideramos que o tribunal não é competente para julgar essa matéria em razão que o Internacional faz um questionamento de uma decisão da Procuradoria de Justiça Desportiva e não foi uma decisão do Superior Tribunal Desportivo. Logo não caberia ao CAS realizar uma alteração nessa decisão do procurador. Os árbitros consideraram nossa preliminar e suspenderam a audiência para analisar nossa preliminar. Acreditamos que teremos uma decisão favorável", avaliou.

Vasconcelos ressalta que a audiência foi suspensa sem sequer o mérito ser analisado, o que reforça seu entendimento de que a decisão do CAS foi positiva para o rubro-negro. O resultado da avaliação dos árbitros deve ser divulgado em uma semana.

Entenda o caso

O Internacional recorreu ao CAS após a Procuradoria de Justiça Desportiva negar a denúncia de irregularidade na inscrição do zagueiro Victos Ramos no Brasileirão 2016. Na argumentação do colorado, o rubro-negrou entrou em campo com o jogador de forma irregular.

Caso isso seja comprovado, o time baiano pode ser punido com perda de pontos. Desta forma, o Leão entraria na lista dos rebaixados, no lugar do Inter.

O caso foi foi arquivado no Brasil e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) informou que o Inter apresentou documentos adulterados para comprovar a denúncia.

TAS acata pedido do Vitória e suspende audiência para análise de questão preliminar. Confira notícias do Diretor Jurídico @augustovasconc. pic.twitter.com/hihH8BRxmc — E.C. Vitória (@ECVitoria) 4 de abril de 2017

adblock ativo