Leão ainda não sabe se rival vem a Salvador com força total

Não é pergunta do ENEM, mas vale a reflexão: é melhor jogar contra os titulares do São Paulo, cansados de uma maratona de viagens entre jogos da Sul-Americana e Brasileiro, ou pegar um Tricolor atuando com todos os reservas querendo mostrar serviço ao treinador?

Na quinta-feira, 6, as duas opções estavam em pauta no planejamento Tricolor, mas a diretoria do time paulista conseguiu que sua partida pela Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, na Colômbia, fosse transferida do dia 12 para 19 de novembro. Com isso, não precisam mais sair do país no domingo, mesmo dia do duelo no Barradão.

"A solução seria ir para a Colômbia no domingo mesmo, mas isso seria horrível. Eu não gostaria de fazer isso e dividir a equipe. Não quero desistir da Sul-Americana e não vamos abandonar o Brasileiro", disse o diretor do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, ao portal Uol.

Time misto

Mesmo sem a necessidade de colocar o time todo reserva para enfrentar o Leão, Muricy Ramalho não descarta a possibilidade de poupar alguns jogadores. Segundo o treinador do São Paulo, as viagens têm sido um pesadelo para alguns atletas.

"Os caras estão arrebentados. Não há tempo para recuperar. Estamos perdendo jogadores importantes. Tolói, Pato... Agora perdemos o Maicon. Muitos estão jogando num sacrifício imenso, mas vamos brigar nas duas competições. Não sei quem vou botar para jogar no domingo", disse o técnico do São Paulo, que deve definir hoje quem vem para Salvador.

No último domingo, o São Paulo precisou pegar estrada para enfrentar o Criciúma, no interior catarinense. Depois retornou a Floripa, viajou para São Paulo e seguiu para o Equador em seguida. Retornaram na madrugada de ontem para capital paulista e viajam amanhã para Salvador.

No Vitória, alguns atletas acreditam que a maratona do São Paulo pode servir como arma para o Vitória. "É uma vantagem para nós esse desgaste físico grande deles por conta da viagem e do jogo em si. E, para a gente, é importante, pois temos a semana cheia para trabalhar, corrigir os erros que estamos cometendo, além de recuperar alguns jogadores lesionados", disse o zagueiro Kadu.

Para Juan, que pode retornar ao posto de titular domingo, assegura que qualquer chance para vencer o São Paulo é bem-vindo. "Dificilmente se consegue ter muitas chances contra eles Então, quando tiver, tem que aproveitar", disse.

