Leão acerta com Gabriel Xavier e mais três atletas

Diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira já tinha dado o recado: havia adiantado com cinco reforços, mas só ia relevar os nomes aos poucos, quando fosse garantindo as suas contratações.

Agora, na véspera do Natal, o pacotão de presentes para a torcida começou a ser desembrulhado, mas não aos poucos, e sim de vez. Depois do próprio Sinval anunciar o zagueiro Fred, ex-Grêmio, surgiram os demais nomes: o também defensor Alan Costa (ex-Internacional), o lateral direito Leandro Salino (ex-Olympiakos, da Grécia) o ala esquerdo Marquinhos Pedroso (ex-Figueirense) e o meia Gabriel Xavier (ex-Cruzeiro).

De todos, o diretor rubro-negro confessa que o único que tem contrato assinado em sua mesa é Leandro Salino, de 31 anos, que acertou até o final do ano que vem e veio de graça para o Vitória.

"Ele jogou por muito tempo no Braga (POR), onde fui muito bem, se destacou no futebol europeu e depois foi para o Olympiakos, onde vinha jogando também. O seu agente me disse que ele queria voltar ao Brasil. Falei sobre o jogador com o Argel e ele aprovou a contratação", disse Vieira.

Salino fez 25 jogos pelo time grego na temporada passada, incluindo quatro pela Liga dos Campeões e um pela Liga Europa. Por outro lado, não atua desde maio, quando foi liberado pela equipe.

Quanto a Alan Costa e Marquinhos Pedroso, o dirigente rubro-negro confirmou que está tudo praticamente acertado com eles, restando apenas o contrato chegar à sua mesa. Ambos viriam por empréstimo até o final do ano que vem.

Ambos são velhos conhecidos do técnico Argel Fucks. Pedroso tem 23 anos e fez 51 jogos pelo Figueirense neste ano. Já Alan Costa teve pouquíssimo espaço no também rebaixado Internacional, onde fez apenas 10 jogos.

Ainda pendente

O único que ainda não está 100% fechado é o reforço de maior destaque entre eles, o meia Gabriel Xavier. Segundo o diretor rubro-negro, o Vitória já chegou a um acerto com o Cruzeiro, com quem o atleta tem contrato. O clube aceitou liberá-lo, mas resta acertar com seu empresário alguns detalhes financeiros.

Em troca de Gabriel Xavier, o time mineiro receberá, também por empréstimo de um ano, o meia Nickson, de 19 anos, da base rubro-negra. Filho do ex-meia Jackson, o garoto é considerado uma das grandes promessas do Leão, mas fez apenas sete jogos na temporada 2016 e chegou a marcar dois gols.

Neste ano, Gabriel Xavier, de 23 anos, estava emprestado ao Sport, time no qual fez 42 jogos (38 como titular) e marcou quatro gols. Ele também tem passagem pela Portuguesa, onde foi revelado.

