Leão abre vantagem, mas cede empate na estreia do Brasileiro

Tudo igual no duelo entre o campeão baiano e o campeão gaúcho. Vitória e Internacional estrearam no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, 25, na Arena Fonte Nova e empataram em 2 a 2.

O Leão começou fazendo valer o mando de campo e logo no primeiro minuto de jogo Maxi Biancucchi marcou o primeiro gol do campeonato. Dez minutos depois, Gabriel Paulista ampliou o marcador, fazendo a torcida acreditar em uma goleada.

Mas o rubro-negro baiano não soube aproveitar a vantagem no placar e deixou o clube gaúcho empatar aos 30 minutos ainda do 1º tempo, com gol de Fórlan, e aos 22 do 2º tempo, com gol de Fred. Em dois tempos adversos, o Leão dominou a primeira etapa, mas não manteve o mesmo ritmo e viu o Internacional marcar firme e criar mais perigo na segunda parte do jogo.

O próximo compromisso do Leão será na na quarta-feira, 29, às 21h, quando vai a Recife encarar o Náutico nos Aflitos. Já o Internacional recebe o Criciúma no Estádio Centenário na quinta-feira, 30.

Vitória começa voando - O Leão começou avassalador e sufocou o Inter nos minutos inciais. O primeiro lance de perigo do rubro-negro resultou em gol e saiu em jogada rápida pela esquerda. Escudero cruzou rasteiro para o meio da área e Maxi Biancucchi se antecipou à marcação, empurrando para o gol.

Em jogada individual, o próprio Biancucchi foi derrubado na lateral de campo. Renato Cajá cobrou a falta na cabeça de Gabriel Paulista, que ampliou o marcador aos 11 minutos da primeira etapa. A torcida empurrou o time das arquibancadas, mas o Leão não conseguiu finalizar as boas jogadas ciradas.

O meia colorado, Fred, tentou lances individuais e foi o nome da partida. Ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, partiu em ótima arrancada, fez fila na defesa do Vitória e deixou o goleiro Wilson no chão. Rolou a bola para o uruguaio Forlán que teve apenas o trabalho de tocar para o fundo do gol.

Ritmo diferente - Logo aos 2 minutos da segunda etapa, D'alessandro mostrou o que estava por vir: após boa troca de passes pela direita, "el cabezón" finalizou na linha lateral da área e a bola bateu na rede pelo lado de fora.

A partir daí, o Inter manteve maior o volume de jogo e manteve a supremacia em campo. Mesmo marcando firme no campo de defesa, o Leão viu o Colorado trocar passes e recuou, chamando o time visitante para cima.

O técnico Caio Júnior lançou mão de Vander, em lugar de Renato Cajá, visando dar mais velocidade ao ataque rubro-negro, mas viu o Inter chegar ao empate logo em seguida. Fred recebeu ótimo lançamento do meio campo e conseguiu dominar dentro da área. O meia girou, tirou do alcance do goleiro Wilson e igualou o marcador.

Marquinhos entrou no lugar de Maxi Biancucchi e tentou alguns lances de velocidade, mas não conseguiu marcar o terceiro tento rubro-negro. Escudero e D'alessandro ainda arriscaram alguns chutes de fora da área, mas o jogo entre os campeões estaduais terminou mesmo empatado, com dois tentos para cada lado.

